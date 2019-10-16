События в Сирии аукнулись на ядерном арсенале США в Турции

До районов охваченных войной чуть более 100 км.

США испытывают трудности с вывозом 50 термоядерных бомб B61 с турецкой авиабазы Инджирлик. Угроза попадания оружия "не в те руки" минимальна, но тяжелые транспортные самолеты C-17 не могут по инструкции совершать полеты в "нестабильных регионах". Бомбы стали называть "заложницами Эрдогана".

Об этом сообщает издание The Drive.

В Пентагоне решили, что пора "найти более безопасное хранилище" для оружия массового поражения на фоне охлаждениятурецко-американских отношений. Авиабаза расположена в 400 км от зоны боевых действий, где Турция проводит военную операцию "Источник мира".

Боеприпасы надежно защищены от использования посторонними: для активации взрывателя нужно ввести секретный код из 12 цифр. Малейшая ошибка выведет бомбу из строя - тепловая батарея внутри снаряда выжжет всю электронику.

Однако бомба по-прежнему будет хранить внутри заряд плутония, который можно использовать для создания "грязной бомбы", способной вызвать серьезное радиоактивное заражение. "Бомбы стали заложницами Эрдогана", - говорится в статье The New York Times. Анкара отнюдь не спешит помогать США с вывозом бомб.

Основное препятствие - служебные инструкции Пентагона. Тяжелым транспортным самолетам C-17 Globemaster, на которых американцы перевозят ядерное оружие, запрещено летать над "районами с нестабильной ситуацией".

Бомбы можно было бы вывезти в Бельгию, Нидерланды или Германию - там уже есть хранилища американского ядерного оружия. Однако правительства и общественность этих стран "крайне неохотно" идут навстречу Вашингтону в этих вопросах.

База Инджирлик - единственный "ядерный" объект НАТО на Ближнем Востоке. Остальное ядерное оружие - в основном, американское - хранится на пяти других базах альянса в Западной и Центральной Европе. Инджирлик находится в черте города-миллионника Адана в 50 км от средиземноморского побережья. Этот регион прилегает к Сирии.

Газета.ру отмечает, что от авиабазы до сирийско-турецкой границы всего около 130 км, а лететь до сирийских регионов, охваченных войной, лишь немногим больше, чем от российской базы Хмеймим.