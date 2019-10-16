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16.10.2019
Военное обозрение

Новый армейский автомобиль для спецназа показали в США

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Американский спецназ в скором времени получит на вооружение новый армейский автомобиль, созданный на базе обычного Chevrolet Colorado. Специальный транспорт создан подразделениями GM Defense и Chevrolet Performance.

Источник изображения: GM Defense

Специальный автомобиль, способный перевозить до 9 бойцов с полным снаряжением, в скором времени поступит на вооружение спецназа армии США. Автомобиль был презентован на ежегодной конференции ассоциации армии Соединенных Штатов. Заявляется, что уже в следующем году американская армия получит первые 650 новых автомобилей.

Мы очень гордимся возможностью продвинуться вперед в этом соревновании и продолжить разработку автомобиля, который позволит армейским частям передвигаться по полю боя с большей легкостью и надежностью

- заявил General Motors Defense Дэвид Элбриттон.

Источник изображения: GM Defense

Как сообщили разработчики, новый автомобиль создан на шасси пикапа Chevrolet Colorado, от него взято около 70% всех деталей. Также в конструкции использованы запчасти от внедорожных версий пикапа версий ZR2 и ZR2 Bison. На автомобиль установлен 2.8-литровый дизель мощностью 186 л. с. с шестидиапазонным автоматом. Заявленная скорость по шоссе - 160 км/час, по бездорожью - 100 км/час. Масса машины и ее габариты позволяют перебрасывать транспортное средство на вертолетах UH-60 Blackhawk и CH-47 Chinook как на внешней подвеске (UH-60), так и внутри вертолета (CH-47) .

Грузоподъемность автомобиля не называется, но сообщается, что он способен перемещать по бездорожью 9 полностью экипированных военнослужащих и их снаряжение. Более подробных характеристик нового автомобиля не предоставляется.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
UH-60
Компании
GM
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