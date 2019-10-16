Войти
16.10.2019
ТАСС

СМИ: Китай разработал новую ракету-носитель для запуска космических аппаратов на Луну

434
0
0
Чанчжэн-5
Ракета-носитель «Чанчжэн-5».
Источник изображения: 24kg.org

Как сообщает China Daily, ее технологии по мощности и характеристикам намного превосходят нынешнюю "Чанчжэн-5"

ПЕКИН, 15 октября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайская академия ракетных технологий разработала новую ракету-носитель для запуска космических аппаратов к спутнику Земли. Об этом сообщила во вторник газета China Daily.

По ее данным, модифицированные технологии по мощности и характеристикам намного превосходят нынешнюю "Чанчжэн-5". Стартовая масса новой ракеты-носителя, которая, как утверждается, способна отправить на лунную орбиту космический корабль весом 25 тонн, в три раза больше и составляет 2,2 тыс. тонн. В высоту она достигает 87 метров, то есть почти вдвое длиннее своего прежнего аналога. Технология уже получила одобрение Китайского центра пилотируемых полетов.

"В долгосрочной перспективе новая ракета будет использоваться в состыковке с "Чанчжэн-9" - технологией, которая также находится в академии на стадии конструкторской разработки. Это будет самая мощная ракета-носитель Китая, предназначенная для транспортировки стройматериалов при создании постоянной базы [КНР] на Луне", - рассказал сотрудник КАРТ Ху Сяоцзюнь.

Утвержденные технологии новой ракеты-носителя КНР готовы для ее строительства, однако кодовое название проекта пока не разглашается. Как утверждают китайские эксперты, благодаря этой разработке Китай вскоре сможет приступить к исследованию дальнего космоса. Предполагается, что такая новинка будет стоить гораздо дешевле, чем "Чанчжэн-9" и раньше поступит в эксплуатацию.

В соответствии с конструкторским планом, ракета-носитель "Чанчжэн-9" тоже находится на стадии проектировки и будет способна вывести на околоземную орбиту полезный груз весом 140 тонн, а также отправить к Луне космический аппарат в 50 тонн. Более того, подобная 100-метровая конструкция сможет доставить на Марс оборудование и материалы весом 44 тонны. Первый ее полет, как ожидается, состоится до 2030 года.

Китай активно работает над национальной программой по отправке человека на Луну. Однако пока ракеты-носители КНР способны доставить на ее орбиту полезный груз весом не более 8 тонн, что может обеспечить выполнение лишь роботизированных миссий. Для создания базы на естественном спутнике Земли и периодической отправки к Луне людей Пекину требуются гораздо более мощные технологии.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Луна
Марс
Робот
Чанчжэн
Похожие новости
26.10.2016
Ни хау!
30.12.2015
Роскосмос отказался строить базу на Луне
11.03.2015
Документ дня: Ждут ли АТР новые звездные войны?
11.07.2014
Ракета-носитель «Ангара»: все начиналось с «Чебурашки»
05.02.2014
США отправят робота на Луну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.10 10:04
  • 25
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья
  • 16.10 10:04
  • 1
Войны будущего начинаются сегодня
  • 16.10 09:54
  • 8
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 16.10 09:46
  • 2
"Возимся с этой ерундой": внуков робота Федора пошлют на Луну
  • 16.10 09:16
  • 1
На западе России обновили самые большие в мире пушки
  • 16.10 07:54
  • 1
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ РЕЛЬСЫ СО СКЛАДА
  • 16.10 06:33
  • 2
Россия: лидерство в космосе уходит в прошлое (Eurasianet, США)
  • 16.10 06:24
  • 16
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 16.10 03:09
  • 1
Минобороны Украины хочет стандарты НАТО и "гарнi" ЗРК
  • 16.10 00:52
  • 5
В Бурятии на боевое дежурство впервые заступили комплексы "Тор-М2У"
  • 15.10 23:46
  • 7782
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.10 23:43
  • 2
Стальные владыки морей: самые могущественные корабли ХХ века
  • 15.10 23:05
  • 26
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 15.10 22:08
  • 0
Россия сворачивает Морской старт из-за украинских ракет
  • 15.10 22:01
  • 6
Филиал парка "Патриот" планируется открыть под Краснодаром через три года