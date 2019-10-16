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16.10.2019
ЦАМТО

На верфи Huntington Ingalls Industries спущен на воду девятый корабль класса "Лэдженд" для Береговой охраны США

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WMSL_753.
WMSL 753. Фото: www.deagel.com.

ЦАМТО, 15 октября. На судостроительном предприятии Huntington Ingalls Industries состоялась церемония спуска на воду большого многоцелевого патрульного корабля (National Security Cutter – NSC) (WMSL-758) "Стоун" класса "Лэдженд".

Как сообщает Navaltoday.com, (WMSL-758) "Стоун" станет 9-м кораблем класса "Лэдженд", поставленным Береговой охраны США.

Контракт на закупку материалов с длительными сроками изготовления для строительства (WMSL-758) "Стоун" был подписан с Huntington Ingalls Industries в августе 2016 года. 30 декабря 2016 года с компанией было заключено основное соглашение стоимостью 486 млн. долл. на постройку этого корабля. Церемония закладки киля состоялась 14 сентября 2018 года. Передача корабля Береговой охране США запланирована на 2021 год.

Как сообщал ЦАМТО, всего в рамках программы "Дипуотер" для замены 12 устаревших катеров класса "Гамильтон", эксплуатировавшихся с 1960-х гг., первоначально планировалось построить восемь современных многоцелевых больших патрульных кораблей, однако на текущий момент заказаны уже 12 кораблей.

Закладка головного корабля класса, "Бертольф" (WMSL-750), состоялась в 2004 году. Он был принят на вооружение Береговой охраны США в августе 2008 года. 24 августа 2019 года на вооружение Береговой охраны США были приняты седьмой и восьмой корабли класса "Лэдженд", (WMSL-756) "Кимбалл" и (WMSL-757) "Мидгетт".

Длина корабля класса ""Лэдженд" составляет 126,6 м, полное водоизмещение – 4600 т. Он оснащен комбинированной дизель-газотурбинной силовой установкой и развивает максимальную скорость до 28 узлов. Дальность плавания – 12 тыс. морских миль, автономность – до 90 суток, экипаж – до 150 человек. Корабль оборудован полетной палубой, предназначенной для приема вертолетов и беспилотных летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой. В кормовой части размещаются 2 надувных скоростных катера.

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