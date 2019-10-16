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16.10.2019
ТАСС

Путин заявил, что Россия готова помочь ОАЭ в спутниковой навигации и с запуском спутников

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Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15"
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15".
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент РФ поздравил руководство ОАЭ с успешным полетом первого астронавта Хазаа аль-Мансури на МКС

АБУ-ДАБИ, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что РФ готова развивать сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами в космической сфере. Среди перспективных направлений взаимодействия он назвал спутниковую навигацию и вывод космических аппаратов на орбиты.

"На новый уровень вышло сотрудничество по освоению космоса", - констатировал глава российского государства на российско-эмиратских переговорах, поздравив руководство ОАЭ с успешным полетом первого астронавта Хазаа аль-Мансури на Международную космическую станцию (МКС). "Это событие стало возможным благодаря нашей с вами дружбе и вашим усилиям по продвижению самой этой идеи", - обратился Путин к наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. "Готовы и далее оказывать Объединенным Арабским Эмиратам необходимое содействие в космической отрасли, включая такое направление, как спутниковая навигация и запуски аппаратов на космическую орбиту", - подчеркнул президент РФ.

Наследный принц Абу-Даби, в свою очередь также отметил обоюдное желание России и ОАЭ вывести взаимное сотрудничество на уровень стратегического партнерства. "Это соответствует нашему общему видению, нашей концепции совместной, и в соответствии с этим видением мы нацелены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства в интересах наших государств и наших народов", - подчеркнул наследный принц.

"Хотел бы выразить благодарность и высоко оценить вашу поддержку Объединенных Арабских Эмиратов в историческом для нас деле - отправке в космос первого эмиратского космонавта Хазаа аль-Мансури, - сказал он. - Отправка первого космонавта из ОАЭ на МКС стала историческим достижением и реализацией давней мечты основателя нашего государства".

Приветствуя своего визави, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян назвал Путина своим другом и братом и заявил, что считает Россию своим вторым домом. Он также поблагодарил российского лидера за то гостеприимство, которое ему было оказано во время визита в Москву, и высоко оценил результаты IX заседания Российско-эмиратской межправительственной комиссии.

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян выразил надежду на то, что визит Путина "оставит глубокий след и станет качественным рывком в развитии <...> партнерства и выведении его на высокий уровень". При этом он особо отметил, что в ОАЭ ценят глубину уже сложившихся стратегических отношений. Он подтвердил, что в ОАЭ уделяют приоритетное внимание развитию диалога и отношений с Российской Федерацией, потому как страны связывают не только узы дружбы на уровне народов, правительства и лично руководителей государств, но и многоплановое сотрудничество во всех областях. "Плоды его очевидны, в том числе в виде хороших экономических показателей", - отметил наследный принц Абу-Даби.

Первый в истории астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури прибыл на МКС в составе экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-15", стартовавшего 25 сентября с Байконура. 3 октября он вернулся на Землю.

Хазаа аль-Мансури ранее сообщил в интервью ТАСС, что в его программу на МКС входили эксперименты для школьной программы, которые помогут учащимся изучать микрогравитацию. Часть этих экспериментов планировалась в интересах не только космического агентства ОАЭ, но и Роскосмоса, NASA, Европейского космического агентства. Также у аль-Мансури состоялось нескольких телемостов МКС-Дубай и сеансы любительской связи.

Вслед за его миссией, надеется астронавт, космические полеты представителей ОАЭ продолжатся и будут становиться "дольше и дальше".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
ОАЭ
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
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