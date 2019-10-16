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16.10.2019
Lenta.ru

США зашли в тупик в попытке забрать ядерные бомбы из Турции

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Источник изображения: Фото: United States Department of Defense / Wikimedia

Правительство США изучает различные возможности, чтобы вывезти порядка 50 термоядерных бомб B61 с турецкой авиабазы Инджирлик, которые, по сути, оказались в заложниках у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники среди чиновников.

Как отметил один из собеседников издания, размещение таких бомб на базе, которая располагается всего в 400 километрах от турецко-сирийской границы, где в настоящее время ведутся военные действия, угрожает ядерной безопасности США. При этом попытка перевезти их в другое место может быть воспринята как фактический разрыв союзнических отношений между Анкарой и Вашингтоном.

В то же время, пишет The Drive, сама процедура вывоза бомб из Турции также связана для США с определенными трудностями. В первую очередь это обусловлено американскими инструкциями, согласно которым транспортировка ядерных боеприпасов может производиться исключительно в условиях усиления мер безопасности. В частности, военно-транспортным самолетам C-17 Globemaster из специальной эскадрильи ВВС США, которые осуществляют перевозку подобных бомб, запрещено выполнять полеты над районами, где наблюдается "нестабильная ситуация".

По информации издания, теоретически также существует возможность вывезти бомбы в специальных грузовиках или перенаправить их в порт, чтобы в дальнейшем перебросить их из Турции по морю. Однако подобные решения, отмечает The Drive, выглядят маловероятными, учитывая охлаждение отношений Вашингтона с Анкарой, а также опасность, которую представляют действующие в регионе боевики.

Президент Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название "Источник мира", ее задача состоит в борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и "Исламским государством" (запрещенная в России организация). Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

США отказались поддержать курдов против Анкары и вывели из Сирии войска. Боевики курдской повстанческой группировки "Сирийские демократические силы" (SDF), пользующиеся поддержкой Вашингтона, назвали это "ударом ножа в спину".

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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
B61 ЯБ
C-17
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
Ядерный щит
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