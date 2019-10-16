Замминистра обороны России Александр Фомин встретился с главнокомандующим ВС Мьянмы Мин Аунг Хлайном
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин выступает на пленарном заседании "Безопасность в современном мире: региональные и глобальные факторы и тенденции" на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019.
Источник изображения: © Григорий Сысоев
ЦАМТО, 15 октября. В г.Нейпьидо 15 октября состоялась встреча замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с главнокомандующим Вооруженными силами Республики Союз Мьянма старшим генералом Мин Аунг Хлайном.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, а также перспективы их дальнейшего развития.
Встреча прошла в традиционно дружественной атмосфере и подтвердила обоюдный настрой на последовательное наращивание многопланового сотрудничества по линии военных ведомств двух стран, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Компании
Персоны
Похожие новости
24.10.2018
Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин встретился с главнокомандующим ВС Мьянмы