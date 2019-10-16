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16.10.2019
Военное обозрение

"Вчера здесь были они, сегодня – мы": русские замечены на базе США в Сирии

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Российское Минобороны подтвердило оставление американскими военными двух своих военных баз на территории Сирии. Как говорится в сообщении военного ведомства, американские военные покинули территорию военных баз и выдвинулись в сторону границы с Ираком. На базах уже замечены русские, как пишут западные СМИ.

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны подтвердило оставление американскими военными территории двух военных баз в районах населенного пункта Дадат и Умм-Миаль. По информации российских военных, покинув территорию военных баз, американские военные выдвинулись в сторону границы с Ираком.

Военнослужащие ВС США покинули свои базы в районах населенного пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж и Умм-Миаль, убыв в направлении границы Сирии с Ираком. В настоящее время Дадат и Умм-Миаль заняты сирийскими правительственными войсками

- говорится в сообщении Минобороны.

Также военное ведомство подтверждает установление сирийской правительственной армией полного контроля над ключевым городом Манбиджем и близлежащими населенными пунктами, в сторону которых ведет наступление турецкая армия, поддерживаемая ССА (свободной сирийской армией).

К слову, на американской военной базе уже побывал российский военкор Олег Блохин, записав пару коротких видео.

Еще вчера здесь были они, а сегодня – мы,

– отметил корреспондент.

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