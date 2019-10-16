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16.10.2019
Военное обозрение

Эксперты в США проявляют беспокойство нахождением ядерных авиабомб B61 в Инджирлике на фоне санкций

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США попадают в достаточно странную ситуацию в связи с введёнными против турецких министерств обороны и энергетики санкциями. Дело в том, что накануне в американском Минэнерго, отвечающем и за ядерный американский арсенал, было заявлено о возможном вывозе тактических ядерных авиабомб B61 с авиабазы Инджирлик в Турции. Об этом сообщала газета The New York Times.

Источник изображения: topwar.ru

Фото с авиабазы Инджирлик

Репортёры американского Air Force Times, входящего в пул Пентагона, попыталось уточнить в пресс-службе ВВС США вопрос о том, ведётся ли Вашингтоном подготовка к вывозу ядерного оружия из Инджирлика. Однако, как сообщается, пресс-секретарь ведомства Энн Стефанек на вопрос издания конкретно не ответила. Она заявила, что в "целях обеспечения безопасности обслуживание на авиабазе продолжается в штатном режиме".

Если "штатный режим" подразумевает продолжение хранения тактических ядерных авиабомб в Инджирлике, то теперь американские репортёры ждут реакции официальной Анкары на объявленные санкции. Беспокойство, которое проявляют американские эксперты, связана с событиями 45-летней давности. Тогда, в 1974-м, конгресс США ввёл эмбарго на поставку оружия Турции после вторжения турецких войск на Кипр. Турецкие власти в долгу не остались и объявили о закрытии всех военных баз ВВС США на своей территории с переходом собственности под контроль командования турецких военно-воздушных сил. Базу Инджирлик полностью для США закрыть турки не смогли, так как она действовала (и действовать продолжает) в рамках подписанного ранее договора о сотрудничестве в формате НАТО.

Однако теперь ситуация связана с большим давлением со стороны Вашингтона. Введено не только оружейное эмбарго, но и экономические санкции сразу против двух турецких министерств. В ответ на это Турция может, как полагают сами же американские эксперты, жёстко ответить Вашингтону, если градус накала обстановки не снизится. При этом уже в турецком экспертном сообществе муссируются слова о том, что без ответа американские санкции оставлять нельзя.

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