Textron показал роботизированный танк для армии США

Американский индустриальный конгломерат Textron, а точнее, его дочерние компании Howe and Howe Technologie и FLiR Systems Inc., продемонстрировали новейший беспилотный легкий танк Ripsaw на выставочной площадке Ассоциации вооруженных сил Соединенных Штатов в Вашингтоне. Разработку модели начали ещё после терактов 11 сентября 2001 года, однако конкретные результаты стало возможно показать лишь теперь, почти 20 лет спустя.

Источник изображения: topwar.ru

Солдаты армии США в полевых условиях нуждаются в поддержке бронетехники, чтобы выполнить боевую задачу. Обычный танк зачастую слишком тяжел, чтобы пересечь мост или активно маневрировать на пересеченной местности.

Ripsaw предназначен для выполнения различных задач, включая защиту конвоев, оборону периметра, наблюдение, эвакуацию и спасение, патрулирование границ, сдерживание толпы и уничтожение взрывоопасных боеприпасов.

Камеры на корпусе обеспечивают 360-градусный обзор для удаленного оператора, платформы этого класса пока ещё не являются полностью автономными. Вместе с тем, Ripsaw способен и на некоторую работу без участия людей, в частности, следовать за другим транспортным средством.

Вес машины составляет 10 тонн, но в перспективе возможны также средние и тяжёлые модификации.