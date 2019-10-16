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16.10.2019
Интерфакс-АВН

Эрдоган готовится прекратить операцию в Сирии - турецкий политолог

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Эрдоган заинтриговал как турок, так и соседние страны намеками на свои ядерные амбиции
Эрдоган заинтриговал как турок, так и соседние страны намеками на свои ядерные амбиции.
Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Переговорный процесс между сирийскими властями и курдами, а также фактор внешнего давления вынудили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана фактически встать на путь сворачивания боевых действий, заявил турецкий политолог, эксперт по внешней и оборонной политике Анкары Керим Хас.

"Последние события дают все основания прогнозировать, что Эрдоган серьезно готовится свернуть военную операцию, причем в достаточно быстром темпе. В этих целях поэтапно, но достаточно быстро, как я полагаю, будет снижена активность турецких военнослужащих, задействованных в операции "Источник мира", а также формирований "Сирийской свободной армии", поддерживаемых Анкарой", - сказал Хас во вторник "Интерфаксу".

По мнению эксперта, Эрдоган объяснит свои действия турецкому истеблишменту, поддерживающему операцию, таким образом, что поставленные задачи выполнены, и продолжать боевые действия нет необходимости.

"По сути, вся эта операция представляет собой весьма жесткий вариант PR-кампании для Эрдогана, политические позиции которого, да и его партии в целом, несколько ослабли в последнее время. Идея военной операции на северо-востоке Сирии нашла поддержку среди определенной части турецких политических кругов. Другой вопрос, что с точки зрения национальной безопасности Турции такая операция не имеет никакого смысла, поскольку курдские формирования объективно не создают тех рисков, о которых предпочитают говорить в Анкаре", - сказал собеседник агентства.

Эксперт выразил уверенность в том, что Эрдоган настроен "сбавить обороты" с учетом договоренностей между Дамаском и сирийскими курдами при российском содействии. "Это фактор, безусловно, повлиял на позицию Эрдогана. Договоренности между Дамаском и сирийскими курдами стали возможны, как я полагаю, при посредничестве Москвы. Полагаю, речь идет о продвижении к общему пониманию как по контролю за энергоресурсами Сирии, так и о месте курдов в рамках единого сирийского государства", - сказал Хан.

"Турция не готова вести полномасштабную войну на севере Сирии также и потому, что не хочет портить отношения с Россией. На фоне ухудшения отношений с США проблемы с Москвой стали бы для Эрдогана слишком обременительны", - заявил эксперт.

По его оценке, Эрдоган сделал выводы из санкций США. "Эта позиция Вашингтона оказала воздействие на Эрдогана. Санкции пока не особенно чувствительны, но с их помощью американцы четко провели "красную линию". Все эти факторы, вместе взятые, привели к тому, что для Анкары сейчас решающий момент для свертывания операции. Полагаю, что именно это сейчас и происходит. Весь вопрос в том, какие действия и когда конкретно будут предприняты", - сказал Хас.

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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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