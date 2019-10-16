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16.10.2019
Военно-промышленный курьер

США договорились с Москвой о безопасном отходе американских сил с севера Сирии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вашингтон договорился с Москвой о передаче российской стороне контроля над сирийским городом Манбидж на севере провинции Алеппо. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на источник в Пентагоне.

По данным высокопоставленного источника в Минобороны США, Вашингтон не только начал вывод своих войск из Манбиджа, но и намерен способствовать, чтобы российские военные закрепились там на фоне попыток Турции разгромить контролирующие город "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемые американцами. 

Источник также утверждает, что американские военнослужащие, "которые больше времени провели в данном районе, помогали российским войскам быстро пройти через ранее небезопасные зоны".

"По сути это передача (контроля). Однако речь идет о быстром выводе (войск), который не подразумевает инструктаж и тому подобное. Все направлено на то, чтобы уйти, сохранив как можно больше нашего инвентаря и уничтожив любое важное оборудование, не подлежащее транспортировке", - сообщил источник.

СМИ отмечали, что занимающая зону влияния курдских ополченцев армия Сирии видела хвост уходящей американской техники. 

EADaily также напоминает, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находясь с рабочим визитом в столице Азербайджана, заявил, что не остановит военную операцию в Сирии и доведёт её до "логического завершения".

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Страны
Азербайджан
Россия
Сирия
США
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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