Крупнейшие в мире арторудия, состоящие на вооружении в подразделениях ЗВО, прошли модернизацию

ЦАМТО, 15 октября. Крупнейшие в мире артиллерийские системы, состоящие на вооружении Западного военного округа, прошли модернизацию и поступили в подразделения, размещенные в Тамбовской области.

Модернизация коснулась 203-мм самоходной пушки "Малка" и 240-мм самоходного миномета 2С4 "Тюльпан".

На артиллерийских орудиях заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Кроме того, обновили оборудование: аппаратуру внутренней связи, приема и обработки данных, радиостанцию, приборный комплекс системы противоатомной защиты и приборов наблюдения.

На миномете 2С4 "Тюльпан" установили новые системы связи, позволяющие орудию работать в единой системе тактического звена, а также современные приборы наблюдения, приборный комплекс, радиостанцию и вооружение.

Все улучшения призваны повысить живучесть расчетов и увеличить огневую и тактическую возможности в рамках боевого применения.

Справочно:

2С7М "Малка" – модернизированный вариант орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х гг. и до сих пор считающегося одним из самых мощных в мире. Установка предназначена для поражения целей и объектов противника в глубине обороны за линией фронта.

Пушка может стрелять осколочно-фугасными снарядами и активно-реактивными боеприпасами. Однако главное преимущество этого оружия – возможность использовать бетонобойные снаряды, а также спецбоеприпасы, сообщает пресс-служба Западного военного округа.