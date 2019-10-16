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16.10.2019
Военное обозрение

В Сеуле представлен полноразмерный макет KF-X - перспективного истребителя 5 поколения

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На международной аэрокосмической выставке в Сеуле южнокорейские производители представили полноразмерные макеты перспективных летательных аппаратов.

Источник изображения: кадры южнокорейского ТВ

Кадр южнокорейского ТВ

Особое внимание привлёк к себе полноразмерный макет южнокорейского истребителя пятого поколения, обозначающегося по названию программы - KF-X.

Можно отметить, что макет перспективной боевой машины, которую в будущем планируют принять на вооружение ВВС Республики Корея, является своеобразным сочетанием американских вариантов F-22 и F-35. Посетили выставки назвали самолёт "клоном истребителей США". При этом его габариты несколько меньше, чем у американских истребителей. Так, если длина F-35 превышает 15 м, то представленный в Сеуле на выставке макет (а производители настаивают на том, что он полноразмерный) имеет длину 13,45 см.

На макете перспективного истребителя можно увидеть и макеты вооружений, которые после реализации программы превратятся в реальное оружие, для использования KF-X. Вооружения размещаются на внешних подвесках, при этом заявлено, что некоторые виды ракет будут находиться во внутренних отсеках самолёта.

Источник изображения: кадры южнокорейского ТВ

Планируется, что многоцелевой истребитель 5-го поколения KF-X будет одноместным.

Программа реализуется в кооперации южнокорейских производителей и их индонезийских партнёров. При этом основная технологическая нагрузка при создании перспективного истребителя пятого поколения лежит на Корее.

В Республике Корея отмечают, что такие истребители могут быть поставлены на вооружение после 2025 года. Однако в 2020 году планируется завершить создание южнокорейского истребителя поколения 4++.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
США
Южная Корея
Продукция
F-22
F-35
KF-X
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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