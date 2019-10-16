Косово-Хмеймим: 20-летняя стратегия, которую применила Россия, чтобы обойти Америку (The Jerusalem Post, Израиль)

Готовясь принять решение о том, что делать в условиях хаоса, посеянного США, Путин мог опереться на двадцатилетний опыт российской внешней политики. Москва понимает, что сегодня в восточной Сирии она будет играть ту же роль, которую НАТО играла в аэропорту косовской Приштины в 1999 году. Теперь вершителями судеб будут русские, считает автор изральского издания.

Путин стремится восстановить Россию в качестве крупного международного игрока

14 октября 2019 года, на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп принял решение вывести войска из восточных районов Сирии, президент России Владимир Путин отмечал свой день рождения. Это был хороший день в сибирской тайге. Путин отправился туда, чтобы провести время в горах и полюбоваться дикой природой. На нем была удобная зеленая куртка. А Трамп тем временем был занят - он ни с того ни с сего отказался от политики США в Сирии, наказал партнеров США в районе боевых действий и выбросил на ветер годы работы США, чтобы продвигать дальше свою изоляционистскую повестку дня.

Готовясь принять решение о том, что делать в условиях хаоса, посеянного Соединенными Штатами, Путин мог опереться на двадцатилетний опыт российской внешней политики. Россия является главным сторонником и союзником сирийского режима. В ключевые моменты сирийского конфликта она вмешивалась, чтобы поддержать режим, особенно после 2015 года, когда стало ясно, что США склоняются к заключению сделки с Ираном. На повестке дня России стояло сохранение режима Башара Асада. Вскоре она начала сотрудничать с Турцией.

Путин стал премьер-министром в августе 1999 года, когда Россия была совсем другой страной. Переживая последствия холодной войны, Российская Федерация была погружена в хаос и неопределенность, если говорить об отделившихся республиках, конфликтах, терактах и экономическом крахе. В период роста влияния Путина ключевым моментом был косовский кризис в июне 1999 года. Путин был секретарем Совета безопасности, когда Россия, демонстрируя силу, направила войска в аэропорт Косово, чтобы обойти США и западные державы НАТО. Это была ограниченная демонстрация силы, но это было и символом того, что Россия устала от пренебрежительного и вызывающего отношения к себе, и ей надоело смотреть, как унижают ее давних союзников.

Со времени тех событий 1999 года Путин стремится восстановить Россию в качестве крупного международного игрока. Он делал это очень медленно. Это началось со второй чеченской войны и войны в Грузии в 2008 году. Россия реформировала свою армию и модернизировала свои армейские подразделения, такие как воздушно-десантные войска и войска специального назначения. Затем Россия аннексировала Крым и вмешалась в конфликт на Украине. Тогда же Россия начинала свою операцию в Сирии. Многие думали, что Россия дойдет до войны с Турцией после того, как в ноябре 2015 года был сбит один из ее самолетов. Но Россия действовала более прагматично. Вместо этого она стремилась к партнерству с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и заключила сделку по строительству газопровода. Затем она начала тесно сотрудничать с Турцией, чтобы разрешить сирийский конфликт. В результате этого она заключила с Турцией соглашение о поставке зенитных ракетных систем С-400. Вскоре Анкара, которая вроде бы является врагом из-за Сирии, стала партнером.

В рамках соглашений России с Турцией россияне в январе 2018 года согласились позволить Турции захватить Африн на северо-западе Сирии. Цель России состояла в том, чтобы ослабить отношения США с курдскими отрядами народной самообороны YPG. Но это не сработало. Россия ждала своего часа. Ее целью было выдворить американцев. При Трампе США стремились использовать стратегию, более соответствующую принципу "Америка - прежде всего". Так что Россия выжидала. Раз уж Америка собирается обособиться, незачем мешать своему врагу, когда он совершает ошибку. Россия выжидала и усиливала свое влияние, более тесно сотрудничая с Египтом по ливийским вопросам, а также начиная дискуссии с Ираком, Саудовской Аравией и Израилем. На каждом шагу Россия видела, как переманить союзника США.

Не исключено, что решение, принятое Трампом в октябре, стало для Росси несколько неожиданным. Но к тому времени она уже обсуждала с Турцией (во всяком случае, с конца июля) планы Анкары по проведению операции на северо-востоке Сирии, предусматривающей создание зоны турецкого контроля над преимущественно курдскими районами. Не все детали этого обсуждения были ясны. Было ясно то, что Россия, у которой когда-то были более тесные связи с некоторыми курдскими группировками на востоке Сирии, считала Турцию партнером. Но Россия хотела, чтобы в восточную Сирию, также вернулся ее союзник, сирийский режим.

Москва понимает, что сегодня в восточной Сирии она будет играть ту же роль, которую НАТО играла в аэропорту косовской Приштины в 1999 году. Теперь вершителями судеб будут русские, и именно Россия будет решать, что произойдет после переговоров с Анкарой, Дамаском и курдским руководством. Как сообщают, переговоры с курдами проходили на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, являющейся символом российской власти в стране. По результатам этих переговоров, сирийский режим вернется на территории восточной Сирии. Вполне возможно, что в восточную Сирию направятся и русские. Будут ли при этом российские ВДВ и какие-нибудь подразделения спецназа или всего лишь военная полиция, какую Россия направила в южную Сирию, когда Сирия отвоевала эту территорию летом 2018 года? В понедельник, когда Россия наблюдала, как США решили уйти, и улаживала некоторые детали соглашения между альянсом сил вооруженной оппозиции Сирии SDF и сирийским режимом, еще не было решено, из каких сил будет состоять группировка войск.

Москва даже представить не могла, как ей повезет. Более 100 тысяч боевиков SDF, обученных и вооруженных американцами, собирались подписать соглашение и предложить сирийскому режиму защитить свой народ от наступающих сил Турции. Никогда еще с момента вывода американских войск из Вьетнама США не подвергались такому унижению. Но Путин знает, что здесь надо быть прагматичным и осторожным. В образовавшемся в восточной Сирии вакууме возникнет неопределенность. Находящиеся под стражей боевики ИГИЛ (экстремистской организации, запрещенной в РФ - прим. ред.) будут бежать из тюрем, и сирийские повстанцы-союзники Турции, которые, как правило, являются экстремистами, будут стремиться убивать местных жителей. Россия хочет выглядеть ответственным игроком, а не лезть в гущу конфликта. От этого зависит слишком многое. Продажа оружия Турции вместе с системами С-400 на миллиарды долларов. Сохранение сирийского режима. Возможность унизить американцев и диктовать условия их бывшим партнерам. 20 лет назад русские чувствовали себя униженными и тщетно пытались спасти часть этой репутации в Косово. Это был ограниченный шаг. Теперь, два десятилетия спустя, ситуация резко изменилась. Но Россия пока не является мировой державой, способной заменить Америку, теряющую свои позиции мирового гегемона. Это сильная страна, которая должна использовать эту власть осторожно. Сирия - это проверка, тестовый сценарий. Восточная Сирия - это ключ к завершающим шагам в этой игре, напоминающей шахматную партию. Затем появится новая шахматная доска, когда Россия попытается разобраться с такими вопросами, как роль Ирана в этом регионе и обеспокоенность по этому поводу других стран, таких как Израиль.

Сет Францман (Seth J. Frantzman)