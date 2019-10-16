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16.10.2019
Российская газета

На Камчатке нанесли удар из ракетных комплексов "Бал" и "Бастион"

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Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

Мобильные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" соединения Тихоокеанского флота провели учение на Камчатке.

Военнослужащие совершили марш из мест постоянной дислокации в назначенные районы, где в нормативные сроки привели в готовность пусковые установки и замаскировали машины. Кроме того, ракетчики организовали охрану позиционного района и разведали прилегающую территорию с помощью беспилотников.

- Мобильные пусковые установки "Бастион" и "Бал" отработали нанесение удара по десантному отряду кораблей условного противника с выполнением электронных пусков ракет, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

После этого машины скрытно сменили позиции.

В тренировке участвовали более 200 военнослужащих и 50 единиц техники.


Юлия Гарднер

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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