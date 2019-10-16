На Камчатке нанесли удар из ракетных комплексов "Бал" и "Бастион"
Мобильные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" соединения Тихоокеанского флота провели учение на Камчатке.
Военнослужащие совершили марш из мест постоянной дислокации в назначенные районы, где в нормативные сроки привели в готовность пусковые установки и замаскировали машины. Кроме того, ракетчики организовали охрану позиционного района и разведали прилегающую территорию с помощью беспилотников.
- Мобильные пусковые установки "Бастион" и "Бал" отработали нанесение удара по десантному отряду кораблей условного противника с выполнением электронных пусков ракет, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
После этого машины скрытно сменили позиции.
В тренировке участвовали более 200 военнослужащих и 50 единиц техники.
Юлия Гарднер
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