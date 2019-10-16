Феникс (Китай): Россия и Китай успешно создают гиперзвуковое оружие, а США активно занимаются разработкой системы перехвата "Валькирия"

Всеобщее внимание приковано к развитию гиперзвукового оружия, отмечает "Феникс", и пока что систем ПВО, способных его эффективно перехватывать, нет. США, которые уже успели добиться впечатляющих успехов в сфере разработки данного вида оружия, стремятся исправить это упущение, ведь от них не отстают Россия и Китай.

За последние два года гиперзвуковое оружие стало самым часто упоминаемым видом нового современного оружия, его высокая эффективность в преодолении систем противовоздушной обороны и адаптивность платформы вызывают опасения у всех стран. Можно сказать, что в ближайшей перспективе не найдется систем ПВО, способных эффективно перехватывать гиперзвуковое оружие. Вместе с началом ключевого этапа летных испытаний гиперзвукового наступательного вооружения некоторые страны уделяют все больше внимания разработке систем обороны соответствующего уровня, и больше всех обеспокоены данным вопросом США.

США действительно достигли впечатляющих успехов в области разработки гиперзвукового оружия, по сути они занимают лидирующую позицию в мире, однако их главные соперники - Россия и Китай - стоят далеко не на последних местах в данной сфере, а с точки зрения практического применения даже идут впереди. Это вызывает крайнюю обеспокоенность у Америки, которая долгое время сохраняла свое лидерство в данной технологической отрасли. Наблюдаются противоречивые реалии: с одной стороны, США увеличивают объем инвестиций в развитие гиперзвуковых ракет, а с другой, - они вынуждены разрабатывать средства защиты от такого рода оружия.

В январе этого года Агентство по противоракетной обороне США (MDA) представило Конгрессу доклад о приоритетных программах без финансирования, включающих 11 проектов общей стоимостью в 1,9 миллиарда долларов, среди которых 108 миллионов долларов приходится на разработку и создание космических датчиков, отслеживающих гиперзвуковые и баллистические ракеты. Агентство по ПРО отмечает, что Россия и Китай сейчас разрабатывают передовые гиперзвуковые ракеты, бросающие вызов существующим силам обороны. По оценкам Агентства, разработка датчиков воздушно-космического базирования дает ощутимые преимущества. Такого рода датчики могут вести всеобъемлющую разведку и наблюдение из космоса, отслеживать объекты, несущие потенциальную серьезную угрозу.

Агентство по ПРО предложило проект создания оборонных структур по противодействию гиперзвуковому оружию. Специалисты в данной отрасли и американские военные полагают, что перечень работ, выполняемых данной структурой, может быть шире и гораздо сложнее, чем разработка гиперзвукового оружия. Конечной задачей Агентства по ПРО является создание новой системы обороны для борьбы с гиперзвуковым оружием (HDWS), которая должна заполнить пробелы в американской системе противоракетной обороны. На данный момент гиперзвуковое оружие считается самым часто упоминаемым Агентством новым современным оружием, его высокая эффективность в преодолении систем противовоздушной обороны и адаптивность платформы вызывают опасения всех стран. Можно сказать, что в ближайшей перспективе не найдется систем ПВО, способных эффективно перехватывать гиперзвуковое оружие. Вместе с началом ключевого этапа летных испытаний гиперзвукового наступательного вооружения некоторые страны уделяют все больше внимания разработке систем обороны соответствующего уровня, и больше всех обеспокоены данным вопросом США.

Агентство по ПРО уже заключило контракты о проведении предварительных исследований и разработке систем перехвата гиперзвукового оружия с тремя крупнейшими в своей сфере компаниями: "Локхид Мартин", "Боинг" и "Рейтеон". Для этого Агентство также предоставило техническую поддержку, в том числе новые перехватчики, многоступенчатые двигатели, датчики, системы командного управления и многое другое. Вместе с тем, Агентство по ПРО стремится модернизировать нынешнее вооружение, включая мобильный наземный комплекс противоракетной обороны THAAD, предназначенный для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности, который при необходимости можно будет использовать для обороны, пока новые гиперзвуковые перехватчики находятся в процессе разработки.

В ближайшем будущем Агентство планирует разработать гиперзвуковую систему перехвата под названием Valkyrie Interceptor Terminal Hypersonic Defense, что дословно можно перевести как "перехватчик "Валькирия" - стратосферное гиперзвуковое средство обороны". Это третья в истории США система вооружения с кодовым названием "Валькирия", ранее Соединенные Штаты уже создали сверхзвуковой стратегический бомбардировщик XB-70 и беспилотник XQ-58.

На данный момент компания "Боинг" получила контракт на разработку и модернизацию "концептуального проекта гиперзвукового перехватчика гиперзвукового оружия системы HYVINT" общей стоимостью более 4,357 миллиона долларов. "Боинг" - одна из передовых американских компаний в области гиперзвуковых технологий. Ранее компания проигрывала тендеры на разработку ряда гиперзвукового оружия, однако сейчас развитие систем обороны такого рода вооружения открывает для "Боинга" новые направления в изучении данной сферы. "Рейтеон" в свою очередь будет продолжать работу над концептом системы SM3-HAWK, компания также получила контракт на общую сумму 4,445 миллиона долларов. Компания "Локхид Мартин", которая уже получала контракт на создание гиперзвукового оружия, немного отстает. Ее отдел, занимающийся ракетами и системами управления огнем, совсем недавно получил от Агентства по ПРО контракт с фиксированной ценой, конкретные цифры не называются, но предполагается, что цена должна быть примерно той же, что и у двух других компаний.

Если компании будут успешно вести работу над развитием концептов, то приблизительно в 2021 финансовом году Агентство сможет официально начать разрабатывать системы перехвата гиперзвукового оружия. А значит, США займет лидирующую позицию в области обороны против оружия нового типа. Это еще одна попытка США сохранить техническое преимущество.