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15.10.2019
Интерфакс-АВН

Трамп: пусть курдов защищает кто угодно - Россия, Китай, Наполеон Бонапарт

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo, Carolyn Kaster

Вашингтон. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что ему безразлично, кто будет защитить сирийских курдов, и пожелал удачи в этом деле.

"Любой, желающий помочь Сирии в защите курдов, меня устраивает, хоть это будет Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Я надеюсь, они все преуспеют в этом, а мы находимся оттуда в 7 тыс. милях (примерно 11 265 км - ИФ)!" - написал Трамп в твиттере.

"После победы на 100% над халифатом группировки ИГ (запрещена в России - ИФ), я в основном вывел войска из Сирии. Пусть Сирия и (ее президент Башар - ИФ) Асад защищают курдов и сражаются с Турцией за собственные земли. Я сказал моим генералам: зачем нам следует драться за Сирию и за Асада - защищать землю нашего врага?" - отметил Трамп.

По словам Трампа, вместо того, чтобы участвовать в сирийском конфликте, США следует сосредоточиться на ситуации в районе американо-мексиканской границы.

Президент также пообещал, что пограничная стена будет построена.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

США и европейские страны выступили против этой операции Анкары.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
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Россия
Сирия
США
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Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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