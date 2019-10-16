Фрегат "Адмирал Макаров" выполнил боевые стрельбы в Средиземном море

Фрегат "Адмирал Макаров" - третий из так называемой "адмиральской серии" кораблей Черноморского флота проекта 11356, несущий сейчас службу в восточной части Средиземноморья, успешно выполнил учебные стрельбы из артиллерийской установки А-190 "Универсал".

Расчет этого 15-тонного башенного орудия буквально разнес плывущую на волнах мишень. Комендоры "Макарова" менее чем за минуту выпустили по ней 80 снарядов калибра 100 мм. Будь это вражеский корабль, идущая в надводном положении субмарина, они были бы серьезно повреждены, а может быть, даже пошли бы ко дну. Причем "Универсал" позволяет одинаково эффективно уничтожать как морские объекты на дальности до 21 километра, так и воздушные цели на высотах до 15 км. Дело в том, что конструкторы заложили в эту артиллерийскую установку уникальную возможность вести прицельный огонь с углом возвышения от -15 до +85 градусов.

Но самое главное оружие фрегатов проекта 11356 - это знаменитые на весь мир тактические ударные комплексы 3М14Т с крылатой ракетой "Калибр", которую натовцы за ее сокрушающую мощь и способность достать цель за 2600 км назвали Sizzler -"пекло".

По словам командира "Адмирала Макарова" капитана 2 ранга Антона Куприна, в предыдущие два года все вооружение фрегата, куда помимо "Калибра" и АС-190 входит зенитный ракетный комплекс "Штиль-1", ракетно-артиллерийская система "Палаш", торпедные аппараты и реактивная бомбометная установка, было проверено в ходе стрельб и пусков ракет.

Известно, что "Адмирал Макаров" входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота России и постоянно приписан к нашей военно-морской базе в Севастополе.

Юрий Гаврилов