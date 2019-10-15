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15.10.2019
РИА Новости

На учениях ядерных сил "Гром" отработают новые способы управления войсками

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Учения "Гром"
Учения "Гром".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новые способы управления войсками отработают на учениях стратегических ядерных сил РФ "Гром-2019", по замыслу которых военным надо будет отразить угрозу суверенитету и территориальной целостности государства, сообщил врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин на брифинге для иностранных атташе.

"Замыслом учений предполагается, что в условиях сохранения конфликтного потенциала по периметру границ РФ происходит эскалация обстановки, в результате чего создается угроза суверенитету и территориальной целостности государства", - рассказал Ильин.

"В ходе решения учебных задач будут отрабатываться новые способы управления соединениями и воинскими частями в современных условиях их применения", - подчеркнул генерал.

По его словам, также в ходе учений планируется продолжить совершенствование навыков работы руководящего состава по организации управления войсками и в ходе реализации мероприятий сдерживания вероятного противника.

"По итогам учения всем войскам и силам, привлекаемым мероприятию, будут выставлены оценки по их готовности решать задачи по предназначению", - добавил Ильин.

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