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15.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Египет объяснил выбор Т-90 вместо "Абрамсов"

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Источник изображения: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Вооруженные силы Египта намерены приобрести вместо устаревших советских танков Т-55 и Т-62 российские Т-90МС, а не американские Abrams, которые слишком дороги и слишком тяжелые, пишет Defense Arabic.

Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС. От "Абрамсов" решено было отказаться, так как модернизация уже имеющихся в войсках американских машин, которые производились в Египте за счет США, слишком дорога, и не вполне понятно, в каком направлении ее вести, так как Вашингтон передал "урезанный" по целому ряду характеристик вариант танка, приводит "Российская газета" текст статьи издания.

Египтяне считают, что Abrams слишком большой и тяжелый и менее маневренный. В связи с этим проблематичной оказывается его транспортировка и применение в ассиметричных конфликтах, подобных войне в Йемене. Отмечается, что на пересеченной местности этот танк становится легкой целью для противотанковых ракет и кумулятивных противотанковых гранат.

Т-90, в свою очередь, пишет Defense Arabic, отлично зарекомендовали себя в Сирии и Ираке. Приобретение этих танков повысит привлекательность этой техники для других стран региона – в частности, для Турции и Саудовской Аравии.

В Египте считают покупку Т-90МС выгодной и в том плане, что она уменьшит зависимость вооруженных сил от американского ВПК. Благодаря этому больше средств будет направлено на развитие собственной военной промышленности.

В январе египетский журналист и военный эксперт Мохаммед Аль-Кинани оценил возможности российского Т-90МС и сравнил его с возможностями выпускающегося в Египте по американской лицензии M1A1 "Абрамс". Тогда он пришел к выводу, что российский танк по своим возможностям обладает многими существенными преимуществами.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Египет
Ирак
Йемен
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Турция
Продукция
M1 Abrams
Т-55
Т-62
Т-90 "Владимир"
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