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15.10.2019
Военно-промышленный курьер

Советск взял шефство над кораблем-тезкой

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Источник изображения: vpk-news.ru

Город в Калининградской области отныне будет шефствовать над МРК "Советск".

В состав Балтийского флота включен новейший малый ракетный корабль. Он носит такое же имя, что и один из городов самого западного российского региона. И в администрации Советского городского округа решили стать шефами корабля-тезки.

Церемония подписания документов состоялась на борту "Советска", который находится в Балтийске – главной базе БФ. На сегодня действует уже более 20 аналогичных договоров о шефских связях, рассказали "Военно-промышленному курьеру" в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

МРК проекта 22800 "Каракурт" построен на судостроительном заводе "Пелла". И это уже второй корабль данного проекта на Балтфлоте. Первый, МРК "Мытищи", с декабря 2018 года служит в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.

"Каракурт" создан для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Небольшие по флотским меркам размеры (длина – 67 метров, ширина – 11 метров, водоизмещение – 800 тонн) делают его практически незаметным для радаров противника. Дальность плавания составляет 2,5 тысячи миль, автономность – 15 суток, скорость хода – 30 узлов. МРК оснащены комплексами ударного и противовоздушного оружия, системами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи. Основным вооружением этих кораблей стали крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
Продукция
П-800 Оникс
Компании
Пелла ОАО
Проекты
22800 МРК
БФ
Калибр КР
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