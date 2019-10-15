"Гром" России – это 16 пусков крылатых и баллистических ракет

В ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) по управлению Вооруженными силами "Гром-2019" запланировано проведение 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет.

Об этом на брифинге заявил врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества (ГУМВС) Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.

"Пуски крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет будут проведены на четырех авиационных полигонах Западного, Южного, Центрального военных округов и Северного флота", - сообщил он.

Пуски двух баллистических ракет РСМ-50 (SS-N-18) будут выполнены по полигону "Чижа". Кроме того, состоятся пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" (SS-29) и баллистической ракеты "Синева" (SS-N-23) по полигону "Кура".

"На морских полигонах в Баренцевом, Балтийском, Черном, Каспийском и Охотском морях будут проведены практические пуски крылатых ракет морского базирования", - отметил Ильин.