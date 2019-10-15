Столтенберг: Грузия станет членом НАТО, однако сроки этого процесса мы еще не определили (Грузия online, Грузия)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг расплывчато ответил на вопрос представителя словенской делегации в парламентской ассамблее НАТО о том, когда Грузия может стать членом альянса. По совам чиновника, временных рамок для этого процесса на данный момент нет.

Заместитель главы словенской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Матей Тонин обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу: "Когда мы увидим Грузию в качестве полноправного члена НАТО?". Как заявил Тонин, словенская делегация поддерживает расширение НАТО и хотела бы видеть Грузию в качестве члена НАТО, которая является их отличным партнером.

"Выступая в Конгрессе США в марте 2019 года, вы сказали, что альянс НАТО - это не только самый продолжительный альянс в истории, но и самый успешный. Словенская делегация полностью с этим согласна. Мы удовлетворены тем, что к альянсу уже присоединилась Черногория, что в альянс уже почти вступила Северная Македония. Словенская делегация поддерживает расширение НАТО и хотела бы видеть Грузию в качестве члена НАТО, нашего отличного партнера и активного участника наших миссий. Господин генеральный секретарь, когда мы увидим Грузию в качестве полноправного члена НАТО?" - спросил Матей Тонин Столтенберга.

"Дверь в НАТО остается открытой. Это подтверждается вступлением [в альянс] Черногории. Черногория два года назад стала нашим 29-м членом и вскоре нашим членом станет Северная Македония. Таким образом, за последние два года мы доказали, что дверь в альянс остается открытой. Мы также четко заявляем на различных саммитах НАТО, что Грузия станет членом НАТО, хотя у нас нет временных рамок для этого процесса. Мы поддерживаем усилия Грузии по модернизации и укреплению институтов безопасности и обороны для соответствия стандартам НАТО. Так что это вопрос, над которым мы работаем с Грузией вместе. Также важно помнить, что даже без членства мы видим больше НАТО в Грузии - у нас есть совместный Центр обучения и оценки в Грузии, у нас больше представительства в Грузии, чем когда-либо. Это хорошо для Грузии, а также для НАТО. Таким образом, помимо полноправного членства, у нас очень прочные партнерские отношения с Грузией ", - сказал Йенс Столтенберг.