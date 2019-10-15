Войти
15.10.2019
ИноСМИ

Столтенберг: Грузия станет членом НАТО, однако сроки этого процесса мы еще не определили (Грузия online, Грузия)

100
0
0
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © РИА Новости, Александр Шламов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг расплывчато ответил на вопрос представителя словенской делегации в парламентской ассамблее НАТО о том, когда Грузия может стать членом альянса. По совам чиновника, временных рамок для этого процесса на данный момент нет.

Заместитель главы словенской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Матей Тонин обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу: "Когда мы увидим Грузию в качестве полноправного члена НАТО?". Как заявил Тонин, словенская делегация поддерживает расширение НАТО и хотела бы видеть Грузию в качестве члена НАТО, которая является их отличным партнером.

"Выступая в Конгрессе США в марте 2019 года, вы сказали, что альянс НАТО - это не только самый продолжительный альянс в истории, но и самый успешный. Словенская делегация полностью с этим согласна. Мы удовлетворены тем, что к альянсу уже присоединилась Черногория, что в альянс уже почти вступила Северная Македония. Словенская делегация поддерживает расширение НАТО и хотела бы видеть Грузию в качестве члена НАТО, нашего отличного партнера и активного участника наших миссий. Господин генеральный секретарь, когда мы увидим Грузию в качестве полноправного члена НАТО?" - спросил Матей Тонин Столтенберга.

"Дверь в НАТО остается открытой. Это подтверждается вступлением [в альянс] Черногории. Черногория два года назад стала нашим 29-м членом и вскоре нашим членом станет Северная Македония. Таким образом, за последние два года мы доказали, что дверь в альянс остается открытой. Мы также четко заявляем на различных саммитах НАТО, что Грузия станет членом НАТО, хотя у нас нет временных рамок для этого процесса. Мы поддерживаем усилия Грузии по модернизации и укреплению институтов безопасности и обороны для соответствия стандартам НАТО. Так что это вопрос, над которым мы работаем с Грузией вместе. Также важно помнить, что даже без членства мы видим больше НАТО в Грузии - у нас есть совместный Центр обучения и оценки в Грузии, у нас больше представительства в Грузии, чем когда-либо. Это хорошо для Грузии, а также для НАТО. Таким образом, помимо полноправного членства, у нас очень прочные партнерские отношения с Грузией ", - сказал Йенс Столтенберг.

Права на данный материал принадлежат ИноСМИ
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Македония
Словения
США
Черногория
Проекты
NATO
Похожие новости
10.04.2019
Свой для Вашингтона
26.03.2019
Le Monde (Франция): открытые раны Косова 20 лет спустя
07.12.2017
Почему Европа не готовится к войне с Россией
25.07.2017
НАТО проводит масштабные учения, опасаясь самого страшного кошмара – российского вторжения (The National Interest, США)
07.04.2017
Черногорская шахматная партия НАТО — Россия (Видовдан, Сербия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.10 01:19
  • 1
В Бурятии на боевое дежурство впервые заступили комплексы "Тор-М2У"
  • 15.10 00:37
  • 5
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 14.10 23:01
  • 4
Филиал парка "Патриот" планируется открыть под Краснодаром через три года
  • 14.10 22:40
  • 14
Китай представил вертолёт собственной разработки для условий высокогорья
  • 14.10 22:19
  • 20
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья
  • 14.10 21:51
  • 8
Роскосмос установит в Москве памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"
  • 14.10 21:49
  • 22
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 14.10 20:30
  • 4
ВПК США может лишиться поставок тантала из Конго
  • 14.10 20:26
  • 18
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 14.10 20:19
  • 42
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 14.10 18:56
  • 9
Под единым винтом. Зачем объединяются "Миль" и "Камов"
  • 14.10 18:17
  • 1
Россия планирует использовать группировки роботов при освоении Луны
  • 14.10 18:15
  • 1
Технология отбора космонавтов по генотипу может начать внедряться в 2020-2021 годах
  • 14.10 18:10
  • 1
Конструкторские бюро Миля и Камова объединят в центр вертолетостроения к 2022 году
  • 14.10 18:02
  • 2
МиГ-29 впервые начали тренировки посадок на "авианосец" в Крыму