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15.10.2019
ТАСС

В Минобороны заявили, что учения "Гром-2019" не направлены против конкретных стран

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В ведомстве добавили, что предоставление сведений по подобным маневрам не предусмотрено какими-либо международными обязательствами

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Учения российских стратегических ядерных сил "Гром-2019" носят оборонительный характер и не направлены против других государств. Об этом заявил в понедельник врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин на брифинге для иностранных атташе.

"Стратегические командно-штабные учения "Гром-2019" направлены на отработку вопросов подготовки и применения стратегических сил в условиях угрозы агрессии. <...> Хотел бы особо подчеркнуть, что сценарий учений не предусматривает противодействие конкретному государству или группе стран", - сказал Ильин.

Он подчеркнул, что учения носят плановый, сугубо оборонительный характер и имеют целью обучение войск действиям при реализации мероприятий сдерживания вероятного противника, получение военными практики в отработке новых способов применения сил и средств, организации управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения в ходе выполнения задач по предназначению.

Ильин также отметил, что предоставление сведений по подобным учениям не предусмотрено какими-либо международными обязательствами и является добровольным жестом. На брифинге присутствовали около 100 представителей военно-дипломатического корпуса зарубежных стран.

По данным Минобороны, учения пройдут с 15 по 17 октября. К ним будут привлечены около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, 105 летательных аппаратов различного назначения, в том числе пять стратегических ракетоносцев, 15 надводных кораблей и пять атомных подводных ракетоносцев, а также также 310 единиц боевой и специальной техники.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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