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15.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Литву направили батальон американских военных

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Военнослужащий армии США во время совместных учений войск НАТО в Купишкисе, Литва. 12 июня 2016
Военнослужащий армии США во время совместных учений войск НАТО в Купишкисе, Литва. 12 июня 2016.
Источник изображения: © AP Photo, Mindaugas Kulbis

В Литву направили батальон ВС США для участия в учениях вместе с литовскими военными, пишут СМИ со ссылкой на министра обороны страны Раймундаса Кароблиса.

Прибытие американских военных станет "важным событием", так как "присутствие американских военных является одной из наиболее действенных мер сдерживания", сказал министр, передает "Sputnik Литва".

На учения прибудут около 500 американских военных, около 100 единиц техники, включая 30 танков Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley.

Предыдущие учения НАТО в Прибалтике проходили в сентябре. В мероприятиях принимали участие около 3 тыс. военнослужащих из 12 стран, включая Албанию, Испанию, Италию, Канаду, Латвию, Литву, Польшу, Словакию, Словению, Черногорию, Чехию и Эстонию.


Алексей Дегтярев

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