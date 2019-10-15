В Москве прошел брифинг, посвященный подготовке и проведению СКШУ "Гром-2019"

ЦАМТО, 14 октября. Как уже сообщалось, врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества (ГУМВС) Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин провел брифинг о подготовке и проведении СКШУ "Гром-2019".

Ниже представлена расширенная версия выступления Евгения Ильина на брифинге в изложении Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Открывая мероприятие, Евгений Ильин отметил, что Минобороны России продолжает работу по добровольному информированию иностранных военных атташе по основным мероприятиям оперативной подготовки Вооруженных Сил. Цель такого информирования – предотвращение инцидентов в ходе военной деятельности и недопущение неверного толкования проводимых мероприятий.

"Сегодня мы пригласили Вас для доведения информации относительно стратегического командно-штабного учения "Гром-2019". Проведение учения спланировано с 15 по 17 октября. Хотел бы подчеркнуть, что предоставление сведений по подобным учениям не предусмотрено какими-либо международными обязательствами", – заявил врио начальника ГУМВС Минобороны России.

Евгений Ильин сообщил, что СКШУ "Гром-2019" направлено на отработку вопросов подготовки и применения стратегических сил в условиях угрозы агрессии. В ходе учения планируется продолжить совершенствование навыков работы руководящего состава по организации управления подчиненными войсками при подготовке и в ходе реализации мероприятий сдерживания вероятного противника.

В штабах различного уровня будет проведена оценка готовности органов военного управления и войск, привлекаемых к решению задач по предотвращению агрессии.

При решении учебных задач будут отрабатываться новые способы управления соединениями и воинскими частями, в современных условиях их применения.

По итогам учения всем войскам и силам, привлекаемым к учению, будут выставлены оценки по их готовности решать задачи по предназначению.

"Сценарий учения не предусматривает противодействие конкретному государству или группе стран. Замыслом учений предполагается, что в условиях сохранения конфликтного потенциала по периметру границ Российской Федерации происходит эскалация обстановки, в результате чего создается угроза суверенитету и территориальной целостности государства", – сказал врио начальника ГУМВС Минобороны России.

По информации генерал-майора Евгения Ильина, в учении будут задействованы соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения, командований дальней и военно-транспортной авиации, подразделения и воинские части Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, а также Северного флота.

Кроме того, будут привлекаться силы и средства обеспечения действий группировок стратегических сил сдерживания. В центральных органах военного управления для участия в учении будут сформированы оперативные группы.

Общая численность участников мероприятия – около 12 тыс. человек.

"В ходе выполнения учебных эпизодов будут отрабатываться задачи развертывания группировок стратегических сил, подготовки их к применению высокоточного оружия большой дальности, всестороннего обеспечения боевых действий в районах применения войск. Все районы учений расположены исключительно на территории Российской Федерации. Иностранные контингенты к учениям не привлекаются", – сообщил врио начальника ГУМВС Минобороны России.

Запланировано проведение 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет. Для действий авиации будут использоваться 10 аэродромов на всей территории страны.

Пуски крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет будут проведены на четырех авиационных полигонах Западного, Южного, Центрального военных округов и Северного флота.

Пуски двух баллистических ракет РСМ-50 (SS-N-18) будут выполнены по полигону "Чижа". Кроме того, состоятся пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" (SS-29) и баллистической ракеты "Синева" (SS-N-23) по полигону "Кура".

На морских полигонах в Баренцевом, Балтийском, Черном, Каспийском и Охотском морях будут проведены практические пуски крылатых ракет морского базирования.

К учению привлекается 213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения.

Из состава ВКC для решения практических задач будет задействовано до 105 летательных аппаратов различного назначения. Из них пять – стратегические ракетоносцы.

Морская компонента учения состоит из 15 надводных кораблей и 5 атомных подводных ракетоносцев.

Кроме того, будет задействовано 310 ед. боевой и специальной техники.

При отработке мероприятий всестороннего обеспечения предусматриваются практические действия войск по противодействию диверсионно-разведывательной деятельности противника, усилению охраны и обороны военных объектов.

"Таким образом, учение "Гром-2019" носит сугубо оборонительный характер, имеет целью обучение войск действиям при реализации мероприятий сдерживания вероятного противника, получение Вооруженными Силами Российской Федерации практики в отработке новых способов применения сил и средств, организации управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения в ходе выполнения задач по предназначению", – цитирует Евгения Ильина Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.