"Булава" и "Синева": Россия запустит ракеты на учениях

Россия проведет пуски крылатых и баллистических ракет в рамках учений

В России пройдут учения стратегических ядерных сил, в ходе которых будут произведены 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет. Задача - отработка навыков по отражению угроз суверенитету и территориальной целостности страны.

В России 15 октября стартуют учения стратегических ядерных сил "Гром-2019". Во время них будут проведены 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет, включая "Булаву" и "Синеву", сообщил врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин.

"Для действий авиации будут использоваться десять аэродромов на всей территории страны", - приводит его слова РИА "Новости".

В маневрах будут участвовать 12 тыс. человек, 213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), до 105 летательных аппаратов, пять из которых - стратегические ракетоносцы, пять надводных кораблей, пять подводных лодок, а также 310 единиц боевой и специальной техники.

Кроме того, участие примут соединения и воинские части, обеспечивающие стратегическое сдерживание, а также подразделения спецназначения, которые выступят в роли сил условного противника. Учения продлятся до 17 октября.

Они состоятся на аэродромах дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, полигонах военных округов, Северного флота и на морских полигонах в Балтийском, Баренцевом, Каспийском, Охотском и Черном морях.

"В ходе учений будут выполнены пуски крылатых и баллистических ракет различного базирования, в том числе по полигонам Пембой, Чижа и Кура", - подчеркнули в ведомстве.

На брифинге для иностранных атташе Ильин уточнил, что учения пройдут только на российских полигонах и иностранные контингенты к ним привлекать не будут.

По его словам, во время отработки учебных эпизодов будут выполнены развертывание группировок стратегических сил, подготовка их к применению высокоточного оружия большой дальности, а также всестороннее обеспечение боевых действий в районах применения войск. "При отработке мероприятий всестороннего обеспечения предусматриваются практические действия войск по противодействию диверсионно-разведывательной деятельности противника, усилению охраны и обороны военных объектов", - пояснил Ильин.

Кроме того, в ходе учений будут отрабатываться новые способы управления войсками. Предполагается, что военным нужно будет отразить угрозу суверенитету и территориальной целостности государства.

"Замыслом учений предполагается, что в условиях сохранения конфликтного потенциала по периметру границ РФ происходит эскалация обстановки, в результате чего создается угроза суверенитету и территориальной целостности государства", - отметил он.

На учениях руководящий состав продолжит совершенствовать навыки организации управления войсками и сдерживания вероятного противника в ходе реализации мероприятий. "По итогам учения всем войскам и силам, привлекаемым к мероприятию, будут выставлены оценки по их готовности решать задачи по предназначению", - добавил военный.

Тем временем на трех полигонах в Приморье и на Сахалине уже стартовали масштабные учения по борьбе с "вражеским" десантом. Участие в них принимают до 8 тыс. военнослужащих Восточного военного округа, более 3 тыс. единиц вооружения и военной техники и до 50 самолетов и вертолетов, сообщает пресс-служба округа.

В учебное противостояние с 14 октября вступают подразделения Приморского объединения и армейского корпуса округа, расположенного на Сахалине и островах Курильской гряды.

Основная фаза учений состоится на сахалинском полигоне "Успеновский". Чтобы разыграть учебный бой, часть подразделений Приморского объединения перебросят из пунктов постоянной дислокации в Сахалинскую область.

Во время ведения противодесантной обороны огневую поддержку войскам окажут мотострелковые и танковые подразделения. Их прикрытие с воздуха обеспечат истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25СМ, бомбардировщики Су-24М2 и транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор". Воздушную разведку будут проводить экипажи самолетов Су-24МР. За корректировку огня будут отвечать расчеты беспилотников.

Лидия Мисник