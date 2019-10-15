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15.10.2019
Независимое военное обозрение

На учениях "Гром-2019" отработают сценарии ядерной войны

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Фото сайта mil.ru
Фото сайта mil.ru.

Стратегическое командно-штабное учение "Гром-2019" пройдет с 15 по 17 октября. Оно направлено на отработку вопросов подготовки и применения стратегических сил в условиях угрозы агрессии. В ходе этого мероприятия планируется продолжить совершенствование навыков работы руководящего состава по организации управления подчиненными войсками при подготовке и в ходе реализации мероприятий сдерживания вероятного противника. Проще говоря, система управления российскими стратегическими ядерными силами и сами ядерные силы отработают нанесение ответного (а, может быть, и первого) и последующих ядерных ударов по вероятному противнику. Действовать предстоит всей российской ядерной триаде в условиях, максимально приближенных к реальной ядерной войне.

В СКШУ будут участвовать соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения, командований дальней и военно-транспортной авиации, подразделения и воинские части Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, а также Северного флота. В сценарии предусмотрено привлечение структур обеспечения действий группировок стратегических сил сдерживания. Всего в СКШУ "Гром-2019" задействуют до 12 тыс. военнослужащих.

Минобороны РФ заявляет, что "сценарий учения не предусматривает противодействие конкретному государству или группе стран. Замыслом учений предполагается, что в условиях сохранения конфликтного потенциала по периметру границ Российской Федерации происходит эскалация обстановки, в результате чего создается угроза суверенитету и территориальной целостности государства".

В рамках данного мероприятия кроме командно-штабных игр пройдет и практическая часть. Всего планируется задействовать 213 сухопутных пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения; пять стратегических ракетоносцев и до 105 самолетов различных типов из состава ВКС; Флот выделит 15 надводных кораблей и 5 атомных подводных ракетоносцев.

Предвидится проведение шестнадцати практических пусков крылатых и баллистических ракет. Для действий авиации будут использоваться десять аэродромов на всей территории страны.

Пуски крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет будут проведены на четырех авиационных полигонах Западного, Южного, Центрального военных округов и Северного флота.

Пуски двух баллистических ракет РСМ-50 (по классификации НАТО: SS-N-18) будут выполнены по полигону "Чижа". Кроме того, состоятся пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" (по классификации НАТО: SS-29) и баллистической ракеты "Синева" (по классификации НАТО: SS-N-23) по полигону "Кура".

На морских полигонах в Баренцевом, Балтийском, Черном, Каспийском и Охотском морях будут проведены практические пуски крылатых ракет морского базирования.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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