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15.10.2019
Российская газета

Минобороны РФ опровергло сообщения о бомбардировке госпиталя в Сирии

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Источник изображения: Антон Новодережкин/ТАСС

Министерство обороны РФ опровергло информацию газеты The New York Times о якобы нанесении российскими самолетами ударов по сирийским госпиталям.

По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, вызывает сожаление, что серьезное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб.

Он отметил, что в видеоролике была продемонстрирована дорогостоящая аппаратура и специализированный софт. Например, разведывательно-боевое приложение так называемой системы "оповещения населения об авиаударах" на основе разработки американской компании Hala Systems. Развертывание этой системы на территории провинции Идлиб в единую сеть осуществлялось под непосредственным контролем специалистов британской военной разведки с августа 2016 года.

"Более того, все так называемые наблюдательные посты развернуты и эксплуатируются исключительно курируемыми и финансируемыми из британской казны подразделениями дискредитировавших себя псевдоспасателей из "Белых касок", - подчеркнул Конашенков.

По его словам, редакцию газеты почему-то не удивило, что якобы разбомбленный "госпиталь для мирных жителей" находится на значительном удалении от города в вырубленной пещере, где невозможно соблюсти даже минимально необходимые условия для лечения людей.

Кроме того, Конашенков уточнил, что передача координат целей пилотам российских самолетов в Сирии не осуществляется голосом в открытом радиоэфире. "Поэтому все представленные NYT якобы "доказательства" не стоят даже бумаги, на которой они были напечатаны", - резюмировал Конашенков.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Великобритания
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Сирия
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Конашенков Игорь
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