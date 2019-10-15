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15.10.2019
Интерфакс-АВН

В России пройдет стратегическое командно-штабное учение с пусками крылатых и баллистических ракет

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Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные с 15 по 17 октября проведут стратегическое командно-штабное учение, запланированы запуски крылатых и баллистических ракет, сообщили в Минобороны РФ.

"В учении задействованы аэродромы дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, полигоны военных округов, Северного флота, морские полигоны в Баренцевом, Балтийском, Черном, Охотском и Каспийском морях. В ходе учения будут выполнены пуски крылатых и баллистических ракет различного базирования, в том числе по полигонам "Пембой", "Чижа" и "Кура",- сообщили в военном ведомстве.

В учении задействуют около 12 тыс. военнослужащих.

"К участию в учении привлекаются: 213 пусковых установок РВСН, до 105 летательных аппаратов, из них 5 стратегических ракетоносцев, до 15 надводных кораблей и 5 подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники",- заявили в ведомстве

В Минобороны РФ сообщили, что учение пройдет в период с 15 по 17 октября.

"Целями учения являются проверка уровня подготовленности органов военного управления и совершенствование навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами)",- заявили в ведомстве

В Минобороны сообщили, что к участию в маневрах привлекаются оперативные группы центральных органов военного управления, соединения и части Ракетных войск стратегического назначения, командования дальней и военно-транспортной авиации, а также соединения и воинские части, предназначенные для обеспечения действий сил стратегического сдерживания и подразделения специального назначения для обозначения войск условного противника.

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