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15.10.2019
ЦАМТО

В ЦНТУ "Динамика" завершены госиспытания тренажера экипажа вертолета Ми-8АМТШ на динамической платформе

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Тренажер Ми-171
Тренажерный комплекс вертолета Ми-171.
Источник изображения: http://www.uuaz.ru/

ЦАМТО, 14 октября. В ЦНТУ "Динамика" успешно завершены государственные испытания комплексного тренажера экипажа вертолета Ми-8АМТШ на подвижном основании.

Тренажер предназначен для обучения и тренировки летного состава по широкому спектру задач, связанных с пилотированием, навигацией и боевым применением вертолета.

Тренажер Ми-8АМТШ на динамической платформе впервые создан в ЦНТУ "Динамика" в рамках ОКР, предпринятой с целью разработки и внедрения перспективных технологий создания технических средств обучения для подготовки авиационного персонала.

Тренажер, оснащенный системой подвижности, относится к категории тренажеров высшей категории сложности и дает возможность экипажу не только получить комплекс акселерационных ощущений, присущих реальному полету, но и отрабатывать целый ряд специфических задач обучения с большей степенью достоверности, чем при тренировках на неподвижном тренажере. К таким задачам, в частности, относятся:

- отработка руления, взлета и посадки в дневных и ночных условиях с визуальной видимостью рулежной дорожки, ВПП, вертолетной площадки, визуальных ориентиров (разметки) и средств ночного старта применительно к местности;

- отработка пилотирования вертолета в ручном и автоматическом режимах управления, по приборам и визуально, в том числе с использованием очков ночного видения;

- отработка выполнения основных пилотажных фигур на вертолете;

- отработка основ ведения боевых действий и навыков применения штатного вооружения в соответствии с назначением вертолета.

Кроме того, тренажер на подвижном основании отличается более реалистичным восприятием управления в таких критических ситуациях, как отказы двигателей и бортовых систем и оборудования, полет в условиях турбулентности. Возможность отработки навыков действий экипажа днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, в особых случаях полета обеспечивает уникальные методические возможности тренажера, что позволяет на качественно новом уровне обеспечить подготовку летного состава к решению задач, возлагаемых на вертолет Ми-8АМТШ.

Система визуализации тренажера обеспечивает генерацию изображения сцены визуализации размером не менее 250 км х 250 км и представляет собой многоканальную проекционную систему со сферическим экраном и углами обзора от -50 град до +30 град. по вертикали и +-95 град. по горизонтали. Система обеспечивает фотореалистичное воспроизведение изображения внекабинного пространства, включая видимость рельефа местности, наземных и воздушных подвижных и неподвижных объектов при различных метеоусловиях и в любое время суток, воспроизведение различных моделей облачности и пр.

Рабочее место инструктора тренажера (РМИ) представляет собой унифицированный конструктивный модуль, обеспечивающий возможность организации и управления процессом обучения. В частности, РМИ позволяет инструктору задавать сценарий тренировки и осуществлять непрерывный видеоконтроль действий обучаемых, оперативно изменять текущий сценарий упражнения, а также выполнять послеполетный разбор занятий и вести документирование результатов тренировок.

Тренажер может функционировать как в составе учебно-тренировочного комплекса, так и автономно, в качестве самостоятельного технического средства обучения.

Государственные испытания тренажера Ми-8АМТШ проводились специалистами ГЛИЦ им. В.П.Чкалова с целью оценки и подтверждения технических и эксплуатационных характеристик опытного образца требованиям ТТЗ. По результатам госиспытаний выданы рекомендации о возможности серийного производства тренажера.

Впервые тренажер Ми-8АМТШ на неподвижном основании был передан заказчику в 2012 году в рамках контракта, заключенного между Министерством обороны и ЦНТУ "Динамика" по итогам открытых аукционов на поставку новых обучающих комплексов для ВВС РФ. К этому же времени относится и начало серийных поставок тренажеров для подготовки на Ми-8АМТШ, которые впоследствии осуществлялись "Динамикой" в рамках гособоронзаказа.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО ЦНТУ "Динамика".

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Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
ГЛИЦ
Минoбороны РФ
ЦНТУ Динамика
Проекты
Гособоронзаказ
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