Комплексы "Тор-М2У" заступили на боевое дежурство в Бурятии
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Расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор-М2У" впервые заступили на боевое дежурство на территории Бурятии, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
"Расчеты тактических зенитных ракетных систем "Тор-М2У" впервые заступили на боевое дежурство на территории Республики Бурятия. Усиление дежурных сил по противовоздушной обороне округа значительно увеличит ее эффективность при охране воздушного пространства в данном регионе", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ВВО.
"Тор-М2У" предназначен для прикрытия важных объектов и войск от авиационных ударов и крылатых ракет. Комплекс может уничтожать цели, двигающиеся со скоростью до 700 м/с, на расстоянии от 0,5 до 12 км и высоте от 10 до 6 тыс. м.
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