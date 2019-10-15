РФПИ и саудовская TAQNIA договорились об инвестициях в ракетно-космический комплекс "Старт-1"

Эр-Рияд. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и саудовская компания технологического развития и инвестиций (TAQNIA) объявляют о сотрудничестве по проекту развития коммерческого использования ракетно-космического комплекса отечественного производства "Старт-1", сообщил РФПИ.

Соответствующие документы были подписаны в понедельник в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд.

Стороны будут осуществлять совместную работу по инвестициям в модернизацию ракетно-космического комплекса "Старт-1" и его последующей коммерциализации в интересах РФ и Саудовской Аравии, говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает осуществление совместной научно-производственной деятельности российскими и саудовскими специалистами по проектированию и производству дополнительных компонентов ракетно-космического комплекса, которые повысят его качественные характеристики и коммерческую востребованность, говорится в сообщении РФПИ.

В качестве полезной нагрузки для ракетно-космического комплекса будут использоваться малые космические спутники российских и саудовских операторов для выведения на низкие околоземные орбиты.