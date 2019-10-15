Владимир Путин: Россия ведет переговоры с Саудовской Аравией по вопросам ВТС
Саудовские военнослужащие с 5,56-мм автоматами Heckler & Koch G36С.
Источник изображения: thefirearmblog.com
ЦАМТО, 14 октября. Россия и Саудовская Аравия выстраивают отношения в сфере военно-технического сотрудничества, стороны давно ведут переговоры по этой части, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"У нас выстраиваются отношения и в такой очень доверительной, чувствительной сфере, как военно-техническое взаимодействие. Мы давно ведем переговоры по этой части", – сказал В.Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию.
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