Владимир Путин: Россия ведет переговоры с Саудовской Аравией по вопросам ВТС

ЦАМТО, 14 октября. Россия и Саудовская Аравия выстраивают отношения в сфере военно-технического сотрудничества, стороны давно ведут переговоры по этой части, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"У нас выстраиваются отношения и в такой очень доверительной, чувствительной сфере, как военно-техническое взаимодействие. Мы давно ведем переговоры по этой части", – сказал В.Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию.