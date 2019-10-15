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15.10.2019
ЦАМТО

Российская система контроля в 2019 году наблюдала за падением более 200 космических объектов

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Главный центр разведки космической обстановки
Главный центр разведки космической обстановки.
Источник изображения: http://bastion-karpenko.ru/

ЦАМТО, 14 октября. В ходе несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2019 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования более 200 космических объектов.

Такая работа проводится после каждого уточнения параметров орбиты падающего спутника. Она начинается примерно за полгода до прогнозируемой даты падения.

Главный центр разведки космической обстановки выполняет информационное обеспечение решения задач парирования угроз, исходящих из космоса и в космосе, беспрепятственного развертывания и функционирования отечественных группировок космических аппаратов, а также оценки других опасностей, связанных с техногенным загрязнением космического пространства.

Глобальный контроль обстановки в околоземном космическом пространстве обеспечивают специализированные радиотехнические, лазерно-оптические и оптико-электронные наземные средства системы контроля космического пространства, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Россия
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