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15.10.2019
Военно-промышленный курьер

"Пётр Великий" выступил в роли иконы ВМС США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Член палаты представителей США Брайан Маст поздравил американский флот с годовщиной основания Военно-морских сил США. На первый взгляд, ничего странного в этом жесте нет, если бы не ошибка.

Cвоё сообщение в Twitter конгрессмен сопроводил фотографией российского атомного крейсера "Пётр Великий".

"С днём рождения, американский флот! Мы благодарим всех мужчин и женщин, которые несут службу для того, чтобы наши моря были безопасными", - написал Маст.

Ошибку в твите конгрессмена заметил журналист Politico Дейв Браун. "Это российский крейсер "Пётр Великий", - указал Браун.

После этого Маст поправил пост, заменив иллюстрацию на официальный проморолик ВМС США.

Напомним, флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" - самый большой в мире неавианосный боевой корабль с атомной силовой установкой. Он способен уничтожать крупные надводные корабли противника и обеспечивать противовоздушную и противолодочную оборону целых соединений боевых кораблей. "Пётр Великий" оснащён не только противокорабельным вооружением, но и установками зенитно-ракетного комплекса С-300Ф.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт американского военно-политического издания National Interest Марк Эпископос назвал корабль "Пётр Великий" в числе пяти самых опасных военных судов России.

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Страны
Россия
США
Продукция
Пётр Великий
С-300Ф
Проекты
СФ
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