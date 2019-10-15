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15.10.2019
Интерфакс-АВН

В учениях ОДКБ "Нерушимое братство - 2019" примут участие 18 российских самолетов и вертолетов

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Екатеринбург. 14 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Россия отправит 18 единиц авиационной техники на совместные учения миротворцев ОДКБ и коллективных сил быстрого развертывания центральноазиатского региона "Нерушимое братство - 2019" в Таджикистане, сообщает пресс-служба ЦВО.

"6 самолетов оперативно-тактической авиации - Су 24МР и Су-25СМ обеспечат воздушную разведку и огневую поддержу с воздуха наземных подразделений участников учения. 12 вертолетов армейской авиации о Ми-8АМТШ (Терминатор) и Ми-24 (Крокодил) обеспечат сопровождение и прикрытие воинских колонн, транспортировку материальных средств и эвакуацию раненых в ходе практических действий", - говорится в сообщении.

В ходе первого этапа учения российские самолеты и вертолеты примут участие в уничтожении и блокировании боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований. Во втором эпизоде задачей авиации станет воздушная поддержка миротворческой операции по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.

Переброска части авиационной техники в Таджикистан обеспечивается самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан".

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Страны
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Таджикистан
Продукция
Ан-124
Ми-24
Ми-8
Ми-8АМТ
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