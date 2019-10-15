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15.10.2019
Военное обозрение

В Китае: российская система ГЛОНАСС - в параличе, у Beidou из конкурентов только GPS

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Некоторое время назад на околоземную орбиту Китай вывел очередной спутник навигационной системы Beidou. Речь идёт о спутнике Qianqin II, в котором, как заявлено, используется электронный чип, позволяющий определять координаты объекта с минимальной погрешностью. В китайских СМИ устройство названо "самым высокотехнологичным в области спутниковой навигации".

Источник изображения: topwar.ru

В военном разделе китайского портала Sohu на основании этой информации сделали далеко идущий вывод о том, что у китайской системы навигации Beidou на сегодняшний день остался лишь один конкурент. Это американская GPS. О российской системе глобального позиционирования ГЛОНАСС китайцы пишут следующим образом:

Судя по сообщениям официальных российских источников, у ГЛОНАСС очень много проблем. Российская система находится в параличе.

Далее заявлено, что американская GPS, "оставаясь единственным в мире конкурентом Beidou", тем не менее, "технологически устаревает". В Sohu, пытаясь усилить информационный эффект, заявляют, что и число спутников с высокотехнологичной электроникой у китайской системы навигации "намного больше, чем у американской".

В материале рассказывается, насколько важно Китаю не только развивать свою систему глобального позиционирования, но и продвигать её на мировом рынке. Так, приводятся примеры того, как в отсутствии конкуренции ранее США могли себе позволить попросту отключить GPS над тем или иным участком, чтобы добиться военного превосходства одних над другими. В частности, приведены примеры таких действий в ходе индо-пакистанского конфликта, войны в Персидском заливе и др.

По официальным данным, точность определения координат объекта для военной сферы системой Beidou составляет до 2 м, для гражданской - до 10 м.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
Россия
США
Продукция
Глонасс-К
Проекты
GPS
ГЛОНАСС
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