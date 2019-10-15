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15.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Путин анонсировал создание российских несбиваемых ракет

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Путин В.В.
Путин В.В.
Источник изображения: Kremlin.ru

Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что России удастся создать ударные комплексы, способные преодолеть любую систему противоракетной обороны. Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia.

"Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО. И мы это сделаем, сейчас это уже очевидно", – приводит его слова ТАСС.

Российский лидер напомнил, что системы ПРО работают против баллистических ракет. "А мы, кроме того, что их (баллистические ракеты – прим. ВЗГЛЯД) усовершенствовали многократно, мы еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет", – подчеркнул Путин.

Глава государства также ответил на вопрос о том, чувствует ли Россия угрозу от продвижения НАТО в сторону ее границ. "Мы всегда это чувствовали, всегда об этом говорили. А нам все время отвечали: "Вы не бойтесь, это не против вас, и ничего здесь страшного нет, потому что НАТО трансформируется, это уже совсем не военная организация, она неагрессивный характер носит", – и так далее", – приводит его слова РИА "Новости".

Вместе с тем, напомнил Путин, устав Североатлантического альянса, который предусматривает поддержку членов НАТО, никто не менял. Это военный блок, подчеркнул президент.

"И конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашим границам, никакой радости это у нас не вызывает", – заключил глава государства.

Напомним, в послании Федеральному собранию в марте 2018 года Путин рассказал о разработке в России целого ряда новейших образцов вооружения. В послании 2019 года глава государства продолжил тему и рассказал, в частности, о начале серийного производства комплекса "Авангард" и о том, что лазерные комплексы "Пересвет", проходящие эксплуатацию в войсках, встанут на дежурство в декабре.

Летом Путин сообщал, что гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лазерные системы "Пересвет", тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат", подводный беспилотник "Посейдон" и крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник" поступят в войска в ближайшие годы.



Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Авангард РК
Кинжал ЗРК
Пересвет
Сармат МБР
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