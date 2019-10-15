Sohu (Китай): американские СМИ назвали четыре самых опасных российских бомбардировщика. В список вошли Ту-160, Ту-22 и Ту-95

Американские СМИ рассказали о "тройке" российской стратегической авиации, которая, по их же мнению, наводит на США настоящий ужас. Она представляет собой лучшие образцы с традиционными характеристиками, отмечает "Соху", но в статье говорится и о четвертой разработке, объединившей в себе множество передовых технологий.

Еще в годы холодной войны Советский Союз уделял особое внимание наращиванию сил стратегической авиации. Для этой цели был сконструирован ряд стратегических бомбардировщиков, посеявших страх среди американцев. В первую очередь это был Ту-4, скопированный с В-29, а также М-4, М-50, Ту-16, Ту-22М, Ту-95МС и Ту-160. В свое время каждый из этих самолетов считали ведущим в мировой авиационной промышленности. Последние три бомбардировщика из этого списка до сих пор называют "тройкой российской стратегической авиации". Это самые молодые самолеты, однако они уже успели прослужить несколько десятилетий и, благодаря мощным характеристикам, сохранили за собой устрашающую силу. Как говорил Путин: "тысячи протестов не сравнятся с одним взмахом крыла бомбардировщика". Полеты российских стратегических бомбардировщиков всегда заставляли Запад понервничать. Везде, где они появляются, в воздух для "сопровождения" тут же поднимаются боевые самолеты.

На сайте авторитетного американского издания "Нэшнл интерест" (The National Interest) была опубликована статья, в которой говорилось, что наиболее страшными для США представляются четыре российских стратегических бомбардировщика. Это "тройка российской стратегической авиации", которая представляет собой лучшие образцы с традиционными характеристиками, а также находящийся в процессе разработки ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации), объединивший в себе множество передовых технологий.

Прежде всего не мешало бы взглянуть на стратегический бомбардировщик Ту-95МС "Медведь". Разработки данного самолета начались в 1951 году в конструкторском бюро имени Туполева. Первая партия была передана ВВС СССР в 1956 году, одновременно с B-52H "Стратофортресс" в США. За счет своих внушительных внешних характеристик бомбардировщик стал главной российской силой устрашения. Четыре двигателя приводят в движение винты противоположного вращения, создавая грозный, громкий шум. Каждый раз, когда самолет пролетает над американской авианосной группой, его слышно даже на подводных лодках.

Максимальная бомбовая нагрузка стратегического бомбардировщика Ту-95МС составляет 25 тонн, а дальность полета - 15 тысяч километров. За раз он может перевозить до 60 авиационных бомб малого сопротивления ФАБ-500, не оснащенных системой наведения. С противокорабельными ракетами Х-20 и Х-22 бомбардировщик может стать средством ведения противокорабельной войны и наносить дальние удары по американским кораблям. Авиационная крылатая ракета Х-55 позволяет ему выполнять задачи по атаке наземных целей. Данный бомбардировщик по сей день остается основной силой для совершения стратегических крейсерских полетов над странами НАТО и в направлении Аляски и Японии. По предварительным расчетам, он будет сохранять свою жизнеспособность еще 20 с лишним лет, оставаясь "нестареющим медведем".

Главная особенность стратегического бомбардировщика Ту-22М3 "Backfire" заключается в способности ведения боя на сверхзвуковой скорости. В 70-80-е годы прошлого века этот самолет вместе с противокорабельной ракетой КСР-5 "AS-6 Kingfish" был главным кошмаром для американских авианосных групп. Гиперзвуковая ракета "Кинжал" подарила старенькому Ту-22М3 новую жизнь. В соответствии с данными, опубликованными российской стороной, данный самолет может переносить до четырех ракет "Кинжал", максимальная скорость которых составляет 10 Махов, становясь при этом идеальным оружием против американских авианосных групп.

Можно сказать, что Ту-160 - самый важный самолет современной стратегической авиации России. Его максимальный взлетный вес составляет 275 тонн, бомбовая нагрузка - 40-45 тонн. По этим двум показателям ему нет равных в мире. В 2015 году Ту-160 продемонстрировал всю свою боеспособность, он неоднократно принимал участие в авиаударах против ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ - прим. ред.) в сопровождении истребителей. В настоящее время на вооружении состоит 15 самолетов Ту-160. В 2017 году Казанский авиационный завод разработал новую модель Ту-160М2 с улучшенной авионикой, производя при этом по одному самолету каждые два года.

Про ПАК ДА мы можем сказать только то, что данный комплекс сконструирован с применением стелс-технологий по схеме "летающее крыло". Его бомбовая нагрузка превышает 20 тонн, а строение корпуса похоже на американский В-2. Первый полет данного бомбардировщика состоится не позднее 2023 года, планируется, что он сможет заменить "тройку" и стать главной силой российской стратегической авиации.