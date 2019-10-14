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14.10.2019
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Каким будет белорусско-российский ответ на американские учения?

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Военнослужащий на российско-белорусских учениях
Военнослужащий на российско-белорусских учениях.
Источник изображения: flanker.su

На саммите СНГ в Ашхабаде президент Беларуси Лукашенко высказал обеспокоенность по поводу предстоящих масштабных военных учений НАТО у границ Беларуси.

Речь идет о крупнейших американских маневрах в регионе за последние 25 лет «Defender-2020», в которых примут участие около 37000 военнослужащих США и их союзников из 18 стран.

«НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии. Это ненормально. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятные учения. Наверное, нам с Президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период. Потому что там будет участников порядка 30 тыс. Это немало», – отметил глава белорусского государства.

Маневры объединены единым стратегическим замыслом с пятью учениями США в регионе: Allied Spirit XI, Dynamic Front 2020, Joint Warfighting Assessment 2020, Saber Strike и Swift Response, которые направлены на развертывание и обеспечение прибывающих войск США) в Восточной Европе, а также проведение наступательных действий.

Александр Лукашенко отметил, что в рамках Союзного государства существует единая группировка. «Нам придется как-то отвечать», – сказал глава государства. Он подчеркнул, что такая позиция не бряцание оружием. «Не мы были первыми. Нам приходится реагировать», – подчеркнул Президент.

«Мы, например, в Беларуси уже над этим работаем», – добавил он.

«Военно-политическое обозрение» уже неоднократно упоминало, что самым действенным ответом на возникающие угрозы, по аналогии с партнерами по НАТО, может стать развертывание в Беларуси батальонных тактических групп ВС РФ на ротационной основе.

К слову, на полигон «Брестский» скоро прибудет парашютно-десантный батальон 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ, который с 21 по 25 октября 2019 г. примет участие в совместных белорусско-российских тактических учениях.

Во время маневров белорусские и российские военнослужащие проведут боевые стрельбы, совершат прыжки с парашютом в ночное время, осуществят десантирование техники. В учении будут задействованы: комплексы БПЛА, вертолеты Ми-8 и Ми-24, самолеты Ил-76МД и Як-130.

В рамках передислокации российское подразделение протестирует способности принимающей стороны по размещению и обеспечению контингентов, предназначенных, в случае необходимости для усиления западного фланга региональной группировки войск (сил).


Владимир Вуячич

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1 комментарий
№1
14.10.2019 03:29
Цитата, q
Александр Лукашенко отметил, что в рамках Союзного государства существует единая группировка. «Нам придется как-то отвечать»,
Вот пусть сам и отвечает как хочет, и нечего "подпрыгивать" по каждому щелчку "картофельного папы"  он к нам семь раз за неделю перевернется то лицом то задом...
Раз Российские базы ему не нужны  значит сам готов обеспечить безопасность Белоруссии...
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