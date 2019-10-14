"Варшавянка": Россия построила "черную дыру" для Тихого океана

В России завершились испытания первой подлодки "Варшавянка" для ТОФ

Первая подводная лодка "Варшавянка" для Тихоокеанского флота Б-274 "Петропавловск-Камчатский" завершила государственные испытания и начала подготовку к вводу в боевой состав Военно-морского флота России.

АО "Адмиралтейские верфи" завершило морской этап государственных испытаний первой подводной лодки проекта Б-274 636.3 "Петропавловск-Камчатский" для Тихоокеанского флота. Корабль успешно выполнил программу испытаний, включая запланированные погружения.

Все системы подводной лодки работали в штатном режиме, подтвердив заявленные тактико-технические характеристики. Морской этап длился неделю: "Петропавловск-Камчатский" вышел в море 4 октября и вернулся 10 октября.

В настоящее время на корабле проводится ревизия, за которой последует чистовая отделка. Заводские ходовые испытания корабль прошел в августе - сентябре 2019 года.

Заводской номер Б-274 "Петропавловск-Камчатский" - 01614. Субмарина была заложена 28 июля 2018 года, спущена на воду 28 марта 2019-го, по плану в строй вступить должна до конца 2019 года.

Следующая лодка этого проекта для ТОФ будет называться "Волхов". Названия остальных (предположительно) - "Магадан", "Уфа", "Можайск". Последняя субмарина в серии имя пока, насколько известно, не получила.

Контракт на строительство серии из шести "Варшавянок" для ТОФ был подписан Минобороны РФ и "Адмиралтейскими верфями" в сентябре 2016 года. ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский" является седьмой субмариной данного типа, построенной для ВМФ РФ и первой в серии для ТОФ.

Первая бригада подводных лодок (4-я отдельная), укомплектованная шестью подводными лодками проекта 626.3, была сформирована 1 декабря 2014 года в составе Черноморского флота ВМФ России. Первой подводной лодкой, поступившей на оснащение нового соединения, стала Б-261 "Новороссийск", которая пришла в Новороссийскую военно-морскую базу 21 сентября 2015 года. Уже 16 декабря 2015 года в Новороссийске отшвартовалась подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону".

8 декабря 2015 эта субмарина года нанесла удар крылатыми ракетами морского базирования "Калибр-ПЛ" из подводного положения (из акватории Средиземного моря) по объектам боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии.

1 июля 2016 года в Новороссийскую ВМБ пришла третья ДЭПЛ Б-262 "Старый Оскол". 10 августа 2017 года в Севастопольской ВМБ отшвартовалась четвертая ДЭПЛ Б-265 "Краснодар". 29 марта 2019 года в Севастополь пришла пятая ДЭПЛ Б-268 "Великий Новгород". 3 мая 2019 года у причала Новороссийской ВМБ встала шестая ДЭПЛ Б-271 "Колпино".

Теперь строятся шесть подводных лодок проекта 636.3 для бригады подводных лодок Тихоокеанского флота.

"Основной смысл был в том, чтобы дать Тихоокеанскому флоту надежное и проверенное оружие, и сделать это достаточно быстро. В результате же срок строительства этих лодок у нас уже начинает приближаться к двум годам", - ранее говорил президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов в интервью "Газете.Ru".

"Это лишнее доказательство того, что строить длинные серии однотипных кораблей - это наилучшее решение с точки зрения экономики и сроков выполнения поставленных задач. В этом случае мы имеем возможность экономить, а кроме того, уже знаем, что не потребуется выполнять внезапно появившиеся опытно-конструкторские работы и искать технические решения, которые оттягивали бы сроки сдачи корабля. Подводная лодка проекта 636.3 - надежная и проверенная машина",

- утверждает Алексей Рахманов.

В свое время для подводных сил ВМФ Советского Союза строились лодки проекта 877, а на экспорт изготавливали корабли сразу двух проектов: 877Э и 636. Подлодки обоих проектов имеют название "Варшавянка", а сам проект 877 носит имя "Палтус".

"Проект 636 "Варшавянка" (NATO - "Improved Kilo") имеет следующие модернизации: проект 636М - улучшенный проект с дальнобойными крылатыми ракетами "Сlub-S"; проект 06361 - дальнейшее развитие проекта 636М для инозаказчика, проект 06363 - дальнейшее развитие проекта 636М для ВМФ России", - пояснил "Газете.Ru" замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Подлодки данного проекта относятся к третьему поколению дизельных подводных лодок. Они считаются одними из самых малошумных в мире. Имеют высокую боевую эффективность, новейшие комплексы ракетно-торпедного вооружения, радиоэлектроники и гидроакустики. Лодки данной серии могут противодействовать как подводным, так и надводным кораблям, и предназначены для защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций.

Улучшению гидродинамических качеств лодки и снижению гидродинамических составляющих ее подводного шумоизлучения способствует архитектура корпуса. Был принят веретенообразный корпус с круглым носом и осесимметричной объемной кормой. Было выбрано благоприятное для пропульсивных качеств соотношение главных размерений корабля: наибольшая длина субмарины составляет 73 м и наибольшая ширина - 10 м, а отношение длины к ширине составляет 7,3.

Подводная лодка проекта 636.3 - двухкорпусной конструкции. Прочный корпус выполнен в виде замкнутой цилиндрической оболочки с концевыми сферическими переборками и состоит из трех цилиндрических участков различных диаметров, соединенных между собой усеченными конусами.

Внутренний объем прочного корпуса разделен плоскими поперечными переборками на шесть отсеков:

I отсек - торпедный, разделен двумя палубами; на верхней палубе размещаются торпедные аппараты и стеллажи для запасных торпед, на средней - жилые помещения (каюты, санитарно-бытовые узлы и кают-кампания), в трюме - аккумуляторная батарея;

II отсек - центральный, в нем размещается главный командный пост;

III отсек - жилой, разделен двумя палубами; на верхней и средней палубах находится камбуз, санитарно-бытовые помещения и каюты личного состава, в трюме - аккумуляторная батарея;

IV отсек - дизельный, в нем побортно установлены два дизель-генератора;

V отсек - электромоторный, в нем установлен главный гребной электродвигатель;

VI отсек - кормовой, в нем размещается электродвигатель экономического хода и два резервных электродвигателя побортно с резервными линиями вала.

На подводной лодке предусмотрены конструктивные меры акустической защиты, включающие виброизоляционные покрытия и амортизацию, блочную компоновку механизмов на отключенных от корпуса платформах и другие.

Эти меры, а также применение электродвижения, снижение частоты вращения гребного винта, одновальность энергетической установки, улучшенные гидродинамические характеристики архитектуры корпуса позволили снизить уровень подводной шумности в несколько раз по сравнению с лодками предшествующей постройки.

Предельная глубина погружения субмарины - 300 м, скорость подводного хода - 20 узлов, автономность - 45 суток. Экипаж - 52 человека. Подводные лодки проекта 636.3 располагают весьма разнообразным вооружением. Минно-торпедное представлено шестью носовыми торпедными аппаратами калибра 533 мм. Боекомплект - 18 торпед (6 в торпедных аппаратах) или 24 мины. В ракетное вооружение входит четыре крылатые ракеты 3М-14 "Калибр-ПЛ". В составе средств ПВО имеется ПЗРК "Стрела-3" или "Игла" (и 8 ЗУР).

За низкий уровень подводной шумности эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".

Отдел "Армия"