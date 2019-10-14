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14.10.2019
Интерфакс-АВН

Выход США из договора по ПРО стал причиной "определенной гонки вооружений" - Путин

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Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Выход США из договора по противоракетной обороне (ПРО) так или иначе привел к "определенной гонке вооружений", заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya он напомнил, что США еще в 2002 году, "и Трамп здесь ни при чём", - вышли из договора по ПРО, который являлся краеугольным камнем стратегической безопасности в мире, потому что он ограничивал возможности создания противоракетной обороны для обоих государств.

"Они вышли из этого договора, стараясь обеспечить себе явные стратегические преимущества, полагая, что у них такой "зонтик" будет, а у России не будет. И таким образом, Россия будет очень уязвима, а Соединённые Штаты, их территория при этом получит прикрытие в виде системы противоракетной обороны", - продолжил Путин.

"Я тогда уже сказал нашим американским коллегам, что мы ещё не знаем, как будет работать эта система, и тратить десятки миллиардов на неё не будем. Но мы должны будем сохранять стратегический баланс. Это означает, что мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО. И мы это сделали, сейчас это уже очевидно", - пояснил президент РФ.

Путин отметил, что Россия создала ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории, но с гиперзвуковой скоростью.

"Гиперзвукового оружия пока тоже ни у кого нет. Но появится, конечно. В ведущих армиях мира рано или поздно, безусловно, появится. Ну и у нас к этому времени тоже кое-что появится. Я уже знаю, над чем наши учёные, конструкторы и инженеры работают", - сказал он.

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Россия
США
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Путин Владимир
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