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14.10.2019
Интерфакс-АВН

Россия в случае повторения "холодной войны" пострадает в наименьшей степени, так как располагает перспективными вооружениями - Путин

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Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС - "Холодная война", в случае ее повторения, затронет Россию в меньшей степени, так как у нее уже имеются перспективные виды вооружений, которыми никто больше не обладает, полагает президент РФ Владимир Путин.

В ходе интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya главу российского государства спросили, считает ли он, что новая гонка вооружений способна перезагрузить обстановку "холодной войны".

"Не хотелось бы. Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых в мире пока нет ни у кого, у нас есть. Мы уже свой путь в известной степени в этом смысле прошли. Теперь мы думаем над перспективами, работаем спокойно", - сказал Путин.

Фрагмент интервью опубликован в воскресенье на сайте телеканала RT.

Президент в этой связи напомнил, что Россия занимает лишь седьмое место в мире по расходам на оборону, пропустив вперед, в том числе, США, Китай, Саудовскую Аравию, Великобританию и Францию.

"Надо отдать должное нашим специалистам, умения определить эти направления, сконцентрировать ресурсы - это наличие школ: и научных школ, производственных школ, базовых знаний, компетенций", - добавил Путин.

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Страны
Великобритания
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Франция
Персоны
Путин Владимир
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