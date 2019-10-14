Россия в случае повторения "холодной войны" пострадает в наименьшей степени, так как располагает перспективными вооружениями - Путин

Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС - "Холодная война", в случае ее повторения, затронет Россию в меньшей степени, так как у нее уже имеются перспективные виды вооружений, которыми никто больше не обладает, полагает президент РФ Владимир Путин.

В ходе интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya главу российского государства спросили, считает ли он, что новая гонка вооружений способна перезагрузить обстановку "холодной войны".

"Не хотелось бы. Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых в мире пока нет ни у кого, у нас есть. Мы уже свой путь в известной степени в этом смысле прошли. Теперь мы думаем над перспективами, работаем спокойно", - сказал Путин.

Фрагмент интервью опубликован в воскресенье на сайте телеканала RT.

Президент в этой связи напомнил, что Россия занимает лишь седьмое место в мире по расходам на оборону, пропустив вперед, в том числе, США, Китай, Саудовскую Аравию, Великобританию и Францию.

"Надо отдать должное нашим специалистам, умения определить эти направления, сконцентрировать ресурсы - это наличие школ: и научных школ, производственных школ, базовых знаний, компетенций", - добавил Путин.