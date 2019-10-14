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14.10.2019
Интерфакс-АВН

Россия, ОАЭ, Иран и Саудовская Аравия могут найти общие интересы - Путин

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Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Россия, Иран, Саудовская Аравия и Эмираты могут найти общие интересы, Москва до этого будет использовать свои добрые отношения с этими странами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если мы будем использовать наши добрые отношения и с Ираном, и с арабским миром, с Саудовской Аравией, с ОАЭ, мне кажется, мы можем найти нечто, что может составить общий интерес", - сказал Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

Президент РФ отметил, что у России с Саудовской Аравиейи и с Эмиратами сложились "беспрецедентно тёплые, партнёрские и даже дружеские отношения".

Путин отметил, что Россия в Персидском Заливе, выстраивая двусторонние отношения со странами региона, не создает "союз в борьбе с кем-то".

"Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то. Мы выстраиваем двусторонние отношения, основываясь на позитивных тенденциях в наших контактах, а не создаём союза в борьбе с кем-то, - это первый тезис", - сказал президент РФ.

Кроме того, Россия и Иран - соседи, и не учитывать этот фактор невозможно, добавил российский лидер.

"Иран - крупная региональная держава, это древняя нация со своей древней, глубокой культурой. И если мы хотим выстраивать с кем-то хорошие отношения, а я исхожу из того, что все страны региона хотят друг с другом иметь хорошие отношения, никто же не стремится к конфронтации и, не дай бог, к каким-то столкновениям, никто не стремится. Я знаю, что и в Саудовской Аравии никто этого не хочет, и в Эмиратах никто этого не хочет. Но если мы хотим позитивной повестки дня, то мы должны исходить из того, что мы признаём законные интересы наших партнёров", - сказал Путин.

Он добавил, что там, где законные интересы переходят какие-то границы - это является предметом обсуждения. "Но для того, чтобы понять друг друга, для того, чтобы разобраться в этих нюансах, тонкостях и проблемных вопросах, нужно вести диалог", - сказал президент РФ.

Он напомнил о позитивной работе в Сирии.

"Да, мы - Турция, Иран, Россия - очень активно в рамках этой тройки работаем и добиваемся результатов. Но без поддержки Саудовской Аравии это было бы абсолютно невозможным, все же отдают себе в этом отчёт", - сказал Путин, добавив, что и без соответствующего сопровождения со стороны Арабских Эмиратов было не обойтись.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Иран
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
Турция
Персоны
Путин Владимир
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