Войти
14.10.2019
Интерфакс-АВН

Президент РФ заявил, что иранский лидер заверил его в непричастности Ирана к атакам на саудовские нефтяные объекты

192
0
0

Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что его иранский коллега Хасан Рухани заверил его в непричастности Ирана к атакам на нефтяные объекты Saudi Aramco.

В ходе интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya Путина спросили, получал ли в ходе недавно состоявшихся встреч российский президент от Рухани какие-либо "заверения в том, что Иран никоим образом не связан с этими атаками и что в принципе Иран никаким образом не участвовал в этих нападениях?"

"Да, он так и сказал, что Иран не имеет к этому никакого отношения", - сказал Путин.

Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в стране комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке Саудовской Аравии. Это привело к сокращению добычи нефти в стране вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Йемен
Россия
Саудовская Аравия
США
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
18.09.2019
Улики против Ирана: США расскажут об атаке на саудовские НПЗ
02.11.2015
Бенджамин Фулфорд: резкое изменение соотношения сил США и России на Ближнем Востоке и недальновидность Японии ("Sankei Shimbun", Япония)
21.10.2015
Все списали со счетов сирийскую армию – давайте рассмотрим ситуацию еще раз ("The Independent", Великобритания)
17.08.2015
Иранский деятель оказался слишком видным
21.08.2013
Сдать Асада в обмен на оружие
19.03.2013
Танки пересекают границу ("Gazeta Finansowa", Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.10 04:14
  • 1
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 14.10 04:11
  • 1
"Мы не вечные просители": Турция объяснила покупку С-400
  • 14.10 03:59
  • 37
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 14.10 03:37
  • 1
ВПК США может лишиться поставок тантала из Конго
  • 14.10 03:29
  • 1
Каким будет белорусско-российский ответ на американские учения?
  • 14.10 01:46
  • 14
США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей
  • 14.10 00:28
  • 7
Минобороны может подписать новый контракт на Су-34, рассматривается вопрос о переносе производства - газета
  • 13.10 23:16
  • 7
Китай представил вертолёт собственной разработки для условий высокогорья
  • 13.10 22:07
  • 11
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 13.10 17:04
  • 1
В армии нет денег? В чем депутаты винят правительство
  • 13.10 14:11
  • 20
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 13.10 10:47
  • 5
В США хотят ввести эмбарго на поставки оружия для Турции
  • 13.10 10:22
  • 1935
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.10 21:48
  • 1
"Газпром" и "Saudi Aramco" отнесли к главным виновникам глобального потепления
  • 12.10 19:32
  • 6
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья