Размещение США своих вооружений в европейских странах НАТО это деструктивная деятельность, которая нагнетает обстановку - Путин

Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Размещение американских вооружений в странах НАТО не представляет угрозы для России, но является деструктивной деятельностью, считает президент РФ Владимир Путин.

Президент в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya, фрагмент которого опубликован на сайте RT, назвал НАТО "инструментом внешней политики США", благодаря которому они размещают в странах альянса определенные виды вооружений.

Как отметил президент, наблюдается ситуация, когда страны входят в НАТО, "а потом их почти никто не спрашивает, когда размещают у них определённые виды вооружений".

По его словам, таким образом "появились элементы системы противоракетной обороны в Румынии", а скоро появятся и в Польше.

Он отметил, это не представляет угрозы для России.

"Просто имея на вооружении такие комплексы, о которых я уже говорил, они для нас угрозы - не буду говорить, что они собой представляют, - уже не представляют. Но всё равно ничего хорошего здесь нет", - сказал Путин.

Он заявил, что Россия чувствует, что "это деструктивная деятельность", которая нагнетает обстановку.

Путин заметил, что элементы вооружений, которые могут появиться в Польше совсем близко к российской границе.