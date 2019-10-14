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14.10.2019
Военное обозрение

Американский эксперт назвал приоритетную цель в Европе для КР "Калибр-ПЛ"

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В случае серьезного военного конфликта на европейской территории, России будет достаточно нанести всего один ракетный удар, чтобы исключить переброску американских войск с территории США в Европу. К такому выводу пришел бывший сотрудник Программы международной безопасности вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Эндрю Метрик.

Источник изображения: Минобороны РФ

По мнению американского эксперта, в случае вооруженного конфликта в Европе, основной целью для удара российских подводных лодок станет немецкий портовый город Бремерхафен, расположенный на берегу Северного моря, поскольку именно он является основным и важнейшим портом для высадки и дальнейшего перемещения тяжелой техники на территории Европы. Инфраструктура порта такова, что его легко привести в нерабочее состояние.

Бремерхафен будет особенно легко изолировать, поскольку доступ кораблей к порту осуществляется через два шлюза. Кроме того, железнодорожная линия идет в порт через два моста. Уничтожение этих целей сделает порт в значительной степени неработоспособным для нужд США

- приводит "Лента.ру" высказывание эксперта.

Альтернативой Бремерхафену могут послужить еще два порта - Роттердам в Нидерландах и Антверпен в Бельгии, но они также уязвимы для точечной атаки российских ракет, несмотря на свои большие размеры.

Таким образом, заявляет Метрик, европейская логистика в настоящее время является уязвимой, что не наблюдалось во времена Холодной войны. Угроза нарушения путей снабжения Европы появилась после того, как Россия разработала высокоточные крылатые ракеты "Калибр", способные поразить цели на территории западной Европы, будучи запущенными из территориальных вод России и подводные носители для них - атомные субмарины проекта 885 "Ясень".

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Страны
Бельгия
Германия
Нидерланды
Россия
США
Продукция
Club-S
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
885 Ясень
Калибр КР
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