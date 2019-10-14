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14.10.2019
Lenta.ru

В США назвали важнейшую цель России в Европе при наступлении глобальной войны

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Источник изображения: Фото: Mil.ru / Wikimedia

Главной целью для ракетного удара российской атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 885 (08850) "Ясень" в Европе при наступлении крупномасштабного военного конфликта, вероятнее всего, станет портовый город Бремерхафен на северо-западе Германии, пишет в Трудах Военно-морского института Соединенных Штатов бывший сотрудник Программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне (США) Эндрю Метрик.

Населенный пункт, находящийся на берегу Северного моря, называется автором "основным американским наземным портом для высадки в Европе". "Это единственный наиболее важный узел для перемещения тяжелой техники на европейский театр [потенциальных военных действий]. Бремерхафен будет особенно легко изолировать, поскольку доступ кораблей к порту осуществляется через два шлюза. Кроме того, железнодорожная линия идет в порт через два моста. Уничтожение этих целей сделает порт в значительной степени неработоспособным для нужд США", — уверен специалист.

Согласно Метрику, альтернативные порты, расположенные в Роттердаме (Нидерланды) и Антверпене (Бельгия), вследствие своих больших размеров лишь немногим более устойчивы к точечной атаке. Автор отмечает, что подобные уязвимости в европейской логистике не представляли серьезной опасности во время Холодной войны, однако подобное положение вещей изменило появление у России высокоточных крылатых ракет, способных запускаться из российских территориальных вод и достигать цели внутри континентальной Европы.

В августе военный эксперт Павел Лузин заявил, что текущее состояние российской промышленности и приоритетное финансирование стратегических ядерных сил и сухопутных войск не позволят к 2027 году количественно и качественно нарастить возможности Военно-морского флота (ВМФ) страны, что сделает невозможным самостоятельное выполнение им операций в дальних морях.

Головную многоцелевую АПЛ "Северодвинск" проекта 885 ("Ясень") ВМФ России принял в 2014 году. В настоящее время субмарина является единственным действующим кораблем серии. АПЛ отличает возможность комбинирования ракетного и торпедного вооружения. Максимальная глубина погружения корабля — 600 метров, надводная скорость — 16 узлов, подводная — 31 узел. Экипаж АПЛ — 90 человек. АПЛ оснащена ракетным комплексом "Калибр-ПЛ".

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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Германия
Нидерланды
Россия
США
Продукция
Club-S
Северодвинск АПЛ
Проекты
885 Ясень
Калибр КР
Ядерный щит
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